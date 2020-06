Do Banskej Štiavnice sa opäť vracajú turisti

Banská Štiavnica 3. júna (TASR) - Do Banskej Štiavnice sa opäť vracajú návštevníci. O obnove turizmu v tomto historickom meste, ktoré slovenskí, ale aj zahraniční turisti čoraz viac vyhľadávajú počas celého roka a nielen cez hlavnú turistickú sezónu, vypovedá aj návštevnosť Informačného centra (IC). Počas víkendov tu evidujú približne 100 až 120 návštevníkov.



Aj keď ešte v meste nie je toľko turistov, ako tomu zvyklo bývať v tomto čase po minulé roky, Ján Sedilek z IC v Banskej Štiavnici predpokladá, že tento rok núdzu o návštevníkov nebudú mať a situácia sa v lete zastabilizuje.



"Myslím, že problém Banskej Štiavnice nebude v tom, že by mala menej turistov. Hneď, ako sme otvorili IC a ako sa trochu uvoľnila atmosféra, tak bolo mesto plné," skonštatoval. Dodal, že s postupným uvoľňovaním obmedzení a tiež otváraním jednotlivých prevádzok i expozícií Slovenského banského múzea (SBM) prichádza do Banskej Štiavnice čoraz viac ľudí. Práve expozície SBM prilákajú do mesta každoročne tisícky ľudí. V týchto dňoch múzeum otvorilo už aj svoje najvyhľadávanejšie expozície, ktoré zavedú návštevníkov do podzemia.



Možností, ako tráviť v Banskej Štiavnici čas, je však už aktuálne viac. Sedilek podotkol, že pre verejnosť je už otvorený aj Kaštieľ vo Svätom Antone, no a k dispozícii sú návštevníkom aj početné turistické a cyklistické chodníky či jazerá v okolí mesta. Čo však možno bude návštevníkom mesta tento rok chýbať, sú viaceré obľúbené kultúrne podujatia, ktoré organizátori zrušili pre pandémiu nového koronavírusu. "Toto budeme musieť nejako nahradiť," poznamenal Sedilek.



Takisto je už po celý týždeň otvorené IC, kde nájdu turisti informácie nielen o atrakciách či možnostiach ubytovania, ale môžu si tu objednať aj sprievodcovské služby.