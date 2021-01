Do banskoštiavnických škôl sa vrátilo 41 detí

Banská Štiavnica 11. januára (TASR) – Do školských lavíc sa po prázdninách vrátilo 41 žiakov prvého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica. Deti rodičov z kritickej infraštruktúry sú rozdelené do skupín, v rámci ktorých nemôže počet presiahnuť šesť žiakov.



„Otvorili sme školský klub, prihlásilo sa 16 žiakov prvého stupňa, rozdelení sú do troch skupín,“ potvrdil pre TASR riaditeľ ZŠ Jozefa Kollára Ján Kružlic. Podľa neho čakalo žiakov po príchode do školy meranie telesnej teploty a kontrola potvrdenia o bezinfekčnosti. „Školský klub je otvorený od 6:30 do 15:30. Deti majú počas dňa dve až tri vyučovacie hodiny, zabezpečenú majú aj stravu,“ doplnil Kružlic.



V ZŠ Jozefa Horáka sa na prezenčnom vzdelávaní od pondelka v piatich skupinách zúčastňuje 25 žiakov prvého stupňa. „Oslovili sme rodičov nielen z kritickej infraštruktúry, ale aj rodičov, ktorí pracujú na úrade práce, okresnom úrade, mestskom úrade. Rovnako sme oslovili aj rodičov pracujúcich vo veľkoobchodných predajniach s potravinami, ktorí nedokážu pomôcť svojim deťom s dištančným vzdelávaním,“ vysvetlil riaditeľ ZŠ Ján Maruniak.



V ZŠ Jozefa Horáka sa prezenčné vyučovanie uskutočňuje od 7:00 do 11:30, školský klub detí je otvorený do 16:00. Na obed chodia jednotlivé skupiny žiakov oddelene, aby nedošlo k ich vzájomnému premiešavaniu. „Ostatní žiaci prvého stupňa a druhého stupňa sa vzdelávajú dištančne, pričom využívame rôzne formy online vzdelávania,“ poznamenal Maruniak.