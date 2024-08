Festival Amplión bude hostiť stovku umelcov z desiatich krajín

Banská Štiavnica 16. augusta (TASR) - Stovku umelcov z desiatich krajín bude hostiť medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia Amplión, ktorý sa v Banskej Štiavnici uskutoční v dňoch od 20. do 22. augusta. V poradí 9. ročník podujatia ponúkne 21 produkcií na 11 scénach.



PR manažérka festivalu Eva Sládková avizuje, že na festival tento rok zavítajú veľké hviezdy divadla aj kabaretných šou z celého sveta. Prvý a jediný raz na Slovensku tam vystúpi headliner festivalu, taliansky umelec Ennio Marchetto, ktorý netradične oživí Monu Lisu, Elvisa, Freddieho Mercuryho a ďalších svetových spevákov či hercov.



"Ennio Marchetto je svetovo uznávaná talianska hviezda. Jeho originálna kabaretná šou ponúka zábavnú smršť 60 svetových celebrít za 70 minút. Ennio paroduje pomocou umenia origami a bleskových zmien najväčšie svetové ikony," priblížil dramaturg a producent festivalu Ján Fakla.



Návštevníci sa môžu podľa organizátorov tešiť aj na kultové pražské Divadlo Na zábradlí s jeho predstavením Europeana. "Inscenácia ponúka mimoriadny, humorný aj ironický, pohľad na európske dejiny 20. storočia, v ktorom zohrali dôležitú úlohu vojna i vynález podprsenky," podotkla režisérka a dramaturgička festivalu Jana Mikitková.



Do Banskej Štiavnice tak podľa jej slov zavíta plejáda českých hereckých osobností, s ktorými bude možné po predstavení aj diskutovať.



Ulice a kaviarne Banskej Štiavnice ožijú počas festivalu ďalším programom. "Temperamentnými rytmami a stepom interpretov z Mexika, Španielska, Francúzska a Nemecka, erotickou 'lechtihrou' pražského nezávislého divadelného súboru Geisslers Hofcomoedianten, medzinárodným hudobno-pohybovým pouličným divadlom o zbližovaní kultúr či cirkusom žonglérov, klaunov a akrobatov," dodala Sládková.



Chýbať nebudú ani koncerty, a to v rytme klezmer hudby či zmesi elektro-tanečnej hudby, balkánu, jazzu a rapu, ale aj retro piesne 20. - 40. rokov minulého storočia. "Keďže sme angažovaný festival, budeme mať aj diskusie na rôzne občiansko-spoločenské témy. Spomeňme napríklad debatu so sociológom Jurajom Buzalkom o našom "postsedliactve" alebo so šachovým veľmajstrom a lektorom kritického myslenia Jánom Markošom," dodal Fakla.