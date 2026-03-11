< sekcia Regióny
Festival Paradajs Photo Fest v B. Štiavnici vyhlásil otvorenú výzvu
Desiati finalisti budú odprezentovaní formou kolektívnej výstavy počas Paradajs Photo Fest 2026. Festival potrvá od 5. júna do 5. júla.
Autor TASR
Banská Štiavnica 11. marca - Festival Paradajs Photo Fest, ktorého tretí ročník sa uskutoční v júni v Banskej Štiavnici, sa stal členom IPFA - Medzinárodnej asociácie fotografických festivalov. TASR o tom informovala PR manažérka festivalu Katarína Selecká s tým, že festival zároveň prvýkrát vyhlasuje Open Call.
„Z členstva v IPFA sa veľmi tešíme, je pre nás v náročných časoch povzbudením, no nie je len formálnym krokom,“ skonštatoval riaditeľ festivalu Jano Viazo. Pokračoval, že je takisto záväzkom ďalej rozvíjať medzinárodný fotografický dialóg a prinášať do Banskej Štiavnice autorské výpovede presahujúce geografické hranice.
„Aj preto sme sa rozhodli vyhlásiť Open Call, ktorého sila spočíva v tom, že nám umožní spoznať autorov a autorky, ktorí sú možno v tejto chvíli mimo nášho radaru, ale pritom produkujú vysoko kvalitné práce,“ doplnil.
Profesionáli i amatérski fotografi a fotografky sa môžu prihlásiť do 15. marca s individuálnymi fotografiami i fotografickými sériami na tému „Vitajte v raji“. Organizátori však upozorňujú, že tému netreba čítať doslovne - je v rukách autorov a autoriek, čo na fotografiách predstavia ako svoj vlastný raj.
Fotografické práce bude hodnotiť štvorčlenná odborná porota, pričom hlavná cena zahŕňa umeleckú rezidenciu v Kultúrno-turistickom centre (KTC) Hájovňa - Červená Studňa v Banskej Štiavnici, zabezpečenie produkcie a realizáciu samostatnej výstavy v roku 2027 v priestoroch KTC Hájovňa a prezentáciu vybranej fotografie na site specific výstave počas Paradajs Photo Fest 2026.
Desiati finalisti budú odprezentovaní formou kolektívnej výstavy počas Paradajs Photo Fest 2026. Otvárací víkend tretieho ročníka festivalu sa uskutoční 5. až 7. júna. Festival potrvá od 5. júna do 5. júla.
„Z členstva v IPFA sa veľmi tešíme, je pre nás v náročných časoch povzbudením, no nie je len formálnym krokom,“ skonštatoval riaditeľ festivalu Jano Viazo. Pokračoval, že je takisto záväzkom ďalej rozvíjať medzinárodný fotografický dialóg a prinášať do Banskej Štiavnice autorské výpovede presahujúce geografické hranice.
„Aj preto sme sa rozhodli vyhlásiť Open Call, ktorého sila spočíva v tom, že nám umožní spoznať autorov a autorky, ktorí sú možno v tejto chvíli mimo nášho radaru, ale pritom produkujú vysoko kvalitné práce,“ doplnil.
Profesionáli i amatérski fotografi a fotografky sa môžu prihlásiť do 15. marca s individuálnymi fotografiami i fotografickými sériami na tému „Vitajte v raji“. Organizátori však upozorňujú, že tému netreba čítať doslovne - je v rukách autorov a autoriek, čo na fotografiách predstavia ako svoj vlastný raj.
Fotografické práce bude hodnotiť štvorčlenná odborná porota, pričom hlavná cena zahŕňa umeleckú rezidenciu v Kultúrno-turistickom centre (KTC) Hájovňa - Červená Studňa v Banskej Štiavnici, zabezpečenie produkcie a realizáciu samostatnej výstavy v roku 2027 v priestoroch KTC Hájovňa a prezentáciu vybranej fotografie na site specific výstave počas Paradajs Photo Fest 2026.
Desiati finalisti budú odprezentovaní formou kolektívnej výstavy počas Paradajs Photo Fest 2026. Otvárací víkend tretieho ročníka festivalu sa uskutoční 5. až 7. júna. Festival potrvá od 5. júna do 5. júla.