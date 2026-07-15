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Banská Štiavnica hľadá projektových partnerov pre granty EHP a Nórska
Mesto v súčasnosti pripravuje projektový zámer do výzvy v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
Autor TASR
Banská Štiavnica 15. júla (TASR) - Banskoštiavnická samospráva hľadá projektových partnerov pre granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska. V rámci partnerského vzťahu chce riešiť obnovu a využitie Belházyvovského domu a priestranstva Pomníka padlých hrdinov. Informovalo o tom mesto Banská Štiavnica.
Mesto v súčasnosti pripravuje projektový zámer do výzvy v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Účelom tejto výzvy je podporiť projekty, ktoré umožnia udržateľnú obnovu a revitalizáciu kultúrnych pamiatok prostredníctvom ich adaptívneho opätovného využitia a participatívnych prístupov, pričom sa zabezpečí ich prispôsobenie miestnym potrebám a špecifikám.
„Naším cieľom nie je len stavebná obnova historického objektu, ale jeho premena na živé, funkčné miesto, ktoré bude dlhodobo slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta. Preto hľadáme partnerov, ktorí s nami budú participovať na príprave obsahu, zapájaní verejnosti a následnom využívaní obnovených priestorov,“ zdôvodnila samospráva.
Dodala, že ide o objekty Belházyvovský dom so záhradou a verejné priestranstvo Pomníka padlých hrdinov. Prihlášky môžu záujemcovia posielať do 20. júla. Po posúdení všetkých doručených návrhov samospráva vyberie partnerov s najprínosnejším konceptom pre tento projekt.
Mesto v súčasnosti pripravuje projektový zámer do výzvy v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Účelom tejto výzvy je podporiť projekty, ktoré umožnia udržateľnú obnovu a revitalizáciu kultúrnych pamiatok prostredníctvom ich adaptívneho opätovného využitia a participatívnych prístupov, pričom sa zabezpečí ich prispôsobenie miestnym potrebám a špecifikám.
„Naším cieľom nie je len stavebná obnova historického objektu, ale jeho premena na živé, funkčné miesto, ktoré bude dlhodobo slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta. Preto hľadáme partnerov, ktorí s nami budú participovať na príprave obsahu, zapájaní verejnosti a následnom využívaní obnovených priestorov,“ zdôvodnila samospráva.
Dodala, že ide o objekty Belházyvovský dom so záhradou a verejné priestranstvo Pomníka padlých hrdinov. Prihlášky môžu záujemcovia posielať do 20. júla. Po posúdení všetkých doručených návrhov samospráva vyberie partnerov s najprínosnejším konceptom pre tento projekt.