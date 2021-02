Hlavným kontrolórom Banskej Štiavnice sa stal opäť Marián Láslo

Banská Štiavnica 16. februára (TASR) – Hlavným kontrolórom mesta Banská Štiavnica sa stal opäť Marián Láslo. Poslanci mesta ho do funkcie zvolili v tajnom hlasovaní na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa uskutočnilo 10. februára. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na svojej webovej stránke zverejnila samospráva.



Láslo bol jediným kandidátom, ktorý sa prihlásil do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica, ktorého voľbu vyhlásilo MsZ 15. decembra. Ďalšie šesťročné funkčné obdobie vo funkcii hlavného kontrolóra začína dňom 1. marca 2021, funkciu bude vykonávať naďalej na polovičný pracovný úväzok.