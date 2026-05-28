Banská Štiavnica inovuje systém zberu údajov používaných pri správe
Vďaka získaných prostriedkom a aj vlastnému spolufinancovaniu mesto zakúpi nové kamery, monitorovacie stanice či ďalšie technické nevyhnutnosti.
Autor TASR
Banská Štiavnica 28. mája (TASR) - Mesto Banská Štiavnica v najbližšom období inovuje systém zberu údajov, ktoré využíva pri svojej správe. Vďaka projektu podporenému sumou viac ako 228.000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude disponovať systémom na zber údajov o kvalite ovzdušia v meste či o počte vozidiel prichádzajúcich na jeho územie.
Ako priblížila Zuzana Šušková z banskoštiavnického mestského úradu, mesto s viac ako 9300 obyvateľmi každoročne navštívi vyše 400.000 návštevníkov a v jeho centre sa nachádza viac ako 360 pamiatkových objektov. Súčasný kamerový systém pozostávajúci z 37 kamier nainštalovaných v rámci celého mesta už potrebuje modernizáciu.
Dodala, že je nevyhnutné, aby mesto rozvíjalo svoje aktivity a plánovanie na ďalší rozvoj aktivít tak, aby bola zabezpečená predovšetkým ochrana života a životného prostredia obyvateľov, ale aj ochrana významných historických hodnôt pre ďalšie generácie. Preto sa mesto uchádzalo o podporu z výzvy zameranej na „podporu rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu“.
„Projekt je zameraný na vytvorenie a zavedenie systému na podporu rozhodovania a plánovania rozvoja a aktivít v meste Banská Štiavnica,“ priblížila Šušková. V rámci projektu tak vytvoria napríklad automatizovaný systém na zber údajov o kvalite ovzdušia v meste, ale aj o množstve vozidiel prichádzajúcich, prechádzajúcich a zostávajúcich v Banskej Štiavnici. Rovnako budú vedieť snímať a vyhodnocovať voľné parkovacie miesta.
Vďaka získaných prostriedkom a aj vlastnému spolufinancovaniu mesto podľa jej slov zakúpi nové kamery, monitorovacie stanice či ďalšie technické nevyhnutnosti. Šušková doplnila, že v súčasnosti pripravujú verejné obstarávanie. Implementácia projektu je plánovaná v júli tohto roka.
