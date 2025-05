Banská Štiavnica júnovým programom osloví deti aj milovníkov histórie

Banská Štiavnica 27. mája (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici ponúkne počas júna vo svojich expozíciách sériu podujatí, výstav a aktivít, ktoré oslovia nielen rodiny s deťmi, ale aj milovníkov histórie, umenia a prírody. „Jún bude patriť nielen deťom, ale aj významným výročiam, archeológii, výtvarnému umeniu a príbehom, ktoré tvorili múzejníctvo v Banskej Štiavnici,“ informovala hovorkyňa múzea Martina Kminiaková.



Vo štvrtok 5. júna sa v Banskom múzeu v prírode uskutoční podujatie Zachraňovať môže každý, ktoré spája oslavu Dňa detí s Dňom životného prostredia. Deti sa stretnú s policajtmi, hasičmi, záchranármi, banskými záchranármi aj ochranármi prírody a kultúrneho dedičstva. Pripravené budú interaktívne ukážky, tvorivé dielne aj občerstvenie.



„V Kammerhofe bude pripravené špeciálne podujatie s archeológom, ktoré priblíži archeológiu a jej úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva,“ priblížila Kminiaková s tým, že stretnutie sa bude konať 14. júna. Aj počas júna bude sprístupnený Otvorený depozitár mineralogickej zbierky so vzácnymi minerálmi a horninami.



V Galérii Jozefa Kollára môžu návštevníci ešte do 14. júna vidieť výtvarné práce detí, ktoré sa zapojili do súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas. Okrem toho môžu obdivovať stále výstavy venované výtvarníkom Jaroslavovi Augustovi, Edmundovi Gwerkovi a Jozefovi Kollárovi.



„Pri príležitosti 125. výročia múzejníctva v Banskej Štiavnici je v Starom zámku - práve tam, kde sa pred 125 rokmi začal písať príbeh prvého múzea v meste - nainštalovaná výstava 125 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, ktorá mapuje vývoj zbierkotvornej činnosti od jej začiatkov až po súčasnosť,“ dodala Kminiaková.



Aj počas júna budú môcť návštevníci sfárať do štôlne Bartolomej v Banskom múzeu v prírode alebo do štôlne Glanzenberg, prezrieť si expozíciu zameranú na osmanské boje v Novom zámku či expozíciu Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe.