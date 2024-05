Banská Štiavnica má nové partnerské mesto, je ním maďarský Miškovec

Banská Štiavnica 24. mája (TASR) - Mesto Banská Štiavnica má nové partnerské mesto, maďarský Miškovec. Partnerskú dohodu so zástupcami jeho samosprávy podpísala v uplynulých dňoch na pôde Miškovca banskoštiavnická primátorka Nadežda Babiaková. Súčasťou programu oficiálnej návštevy bolo aj odhalenie stromu zasadeného na počesť mesta Banská Štiavnica.



Partnerstvo miest podľa Babiakovej nadviazalo na dlhoročnú spoluprácu Banskej Štiavnice s Univerzitou v Miškovci. "Iniciatíva vyšla z ich strany. My veľa spolupracujeme s Univerzitou v Miškovci. Je jednou z tých univerzít, ktoré udržiavajú tradície Baníckej akadémie," poznamenala pre TASR Babiaková. Okrem školstva vidí primátorka priestor na spoluprácu oboch miest aj v oblasti cestovného ruchu.



Podľa primátora Miškovca Pála Veresa má Miškovec partnerské vzťahy s mestami, ktoré majú podobné osudy. "Našimi družobnými mestami sú Ostrava, Katovice a Košice. Rovnako ako tieto mestá, aj my sme sa ocitli v situácii, keď po stáročných základoch ťažkého priemyslu a baníctva, ktoré zanikli takmer zo dňa na deň, sme museli vytvoriť čosi nové. V rozmeroch sú medzi nami rozdiely, ale problém je všade rovnaký. Aj u nás, ako aj v Banskej Štiavnici je odrazovým mostíkom cestovný ruch a kultúra," uviedol Veres.



Na podpísaní partnerskej zmluvy sa zúčastnili aj zástupcovia Univerzity v Miškovci, ktorej poslucháči do dnešného dňa poznajú, zachovávajú a udržiavajú štiavnické tradície Baníckej Akadémie, ktoré sú základom a ústredným prvkom života akademickej obce na univerzite. Práve Univerzita v Miškovci v spolupráci s Univerzitou v Šoproni uskutočnili finančnú zbierku na budovy zasiahnuté minuloročným ničivým požiarom.