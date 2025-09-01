< sekcia Regióny
Banská Štiavnica má opäť priame autobusové spojenie s Bratislavou
Pravidelná autobusová linka medzi Banskou Štiavnicou a Bratislavou premáva od konca augusta každý piatok a nedeľu.
Autor TASR
Banská Štiavnica 1. septembra (TASR) - Banská Štiavnica má opäť priame autobusové spojenie s hlavným mestom SR. Pravidelná autobusová linka medzi Banskou Štiavnicou a Bratislavou premáva od konca augusta každý piatok a nedeľu. Informovalo o tom mesto Banská Štiavnica s odvolaním sa na súkromného dopravcu, ktorý linku zabezpečuje.
Ako mesto uvádza na svojej internetovej stránke, zrýchlený spoj by mal do hlavného mesta doraziť so zastávkami v Sklených Tepliciach, Hliníku nad Hronom, Žarnovici a Novej Bani za 2,5 hodiny. Na ceste z Bratislavy bude mať spoj zastávky aj v Banskej Štiavnici - Pod Kalváriou a Drieňová.
Autobus bude v piatky odchádzať z Banskej Štiavnice o 13.00 h, z Bratislavy o 16.40 h. V nedeľu má autobus odchod z Banskej Štiavnice o 15.25 h a z Bratislavy o 19.10 h. Mesto uviedlo, že spoj bude nadväzovať na iné spoje, aby sa cestujúci dostali do miest ako Nitra či Trnava.
Ako mesto uvádza na svojej internetovej stránke, zrýchlený spoj by mal do hlavného mesta doraziť so zastávkami v Sklených Tepliciach, Hliníku nad Hronom, Žarnovici a Novej Bani za 2,5 hodiny. Na ceste z Bratislavy bude mať spoj zastávky aj v Banskej Štiavnici - Pod Kalváriou a Drieňová.
Autobus bude v piatky odchádzať z Banskej Štiavnice o 13.00 h, z Bratislavy o 16.40 h. V nedeľu má autobus odchod z Banskej Štiavnice o 15.25 h a z Bratislavy o 19.10 h. Mesto uviedlo, že spoj bude nadväzovať na iné spoje, aby sa cestujúci dostali do miest ako Nitra či Trnava.