Banská Štiavnica má opäť priame autobusové spojenie s Bratislavou

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Pravidelná autobusová linka medzi Banskou Štiavnicou a Bratislavou premáva od konca augusta každý piatok a nedeľu.

Autor TASR
Banská Štiavnica 1. septembra (TASR) - Banská Štiavnica má opäť priame autobusové spojenie s hlavným mestom SR. Pravidelná autobusová linka medzi Banskou Štiavnicou a Bratislavou premáva od konca augusta každý piatok a nedeľu. Informovalo o tom mesto Banská Štiavnica s odvolaním sa na súkromného dopravcu, ktorý linku zabezpečuje.

Ako mesto uvádza na svojej internetovej stránke, zrýchlený spoj by mal do hlavného mesta doraziť so zastávkami v Sklených Tepliciach, Hliníku nad Hronom, Žarnovici a Novej Bani za 2,5 hodiny. Na ceste z Bratislavy bude mať spoj zastávky aj v Banskej Štiavnici - Pod Kalváriou a Drieňová.

Autobus bude v piatky odchádzať z Banskej Štiavnice o 13.00 h, z Bratislavy o 16.40 h. V nedeľu má autobus odchod z Banskej Štiavnice o 15.25 h a z Bratislavy o 19.10 h. Mesto uviedlo, že spoj bude nadväzovať na iné spoje, aby sa cestujúci dostali do miest ako Nitra či Trnava.
