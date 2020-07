Už aj Banská Štiavnica má svoju 0-eurovú bankovku

Banská Štiavnica 9. júla (TASR) - V tomto roku uplynie presne 200 rokov od narodenia Maríny aj Sládkoviča. Pri tejto príležitosti mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Bankou Lásky pripravili v rámci projektu Zaľúbená Štiavnica oficiálnu 0-eurovú bankovku mesta Banská Štiavnica a unikátnu pozlátenú pamätnú mincu s motívom Zaľúbenej Štiavnice.



Ako informovala PR manažérka Banky lásky Katarína Javorská, na 0-eurovej bankovke je vyobrazená banskoštiavnická kalvária, prepojená s citátom zaľúbeného Sládkoviča. Autorom bankovky je medzinárodne oceňovaný a zberateľsky žiadaný v oblasti známkovej tvorby, ex libris a grafiky, akademický maliar Karol Felix - žiak profesora Albína Brunovského.



Pamätná minca s motívom Zaľúbenej Štiavnice je podľa Javorskej unikátna tým, že je to prvá minca na Slovensku, ktorá kombinuje 24-karátové zlato s ručnou farebnou maľbou.



„Farebné kvety na minci sú namaľované podľa autentických Maríniných kresieb, ktoré sa dochovali a sú uložené v Archíve Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Kvety spolu s dvojportrétom Maríny a Sládkoviča vytvoril jeden z najznámejších slovenských ilustrátorov - Miroslav Regitko," priblížila.



Javorská dodala, že predaj bankoviek a pamätných mincí sa začne vo štvrtok 16. júla o 8.00 h v Banke lásky v Banskej Štiavnici, 0-eurová bankovka Banskej Štiavnice je vydaná v limitovanom náklade 20.000 kusov.



Z predaja bankoviek a mincí budú mať podľa Javorskej úžitok všetci obyvatelia aj návštevníci mesta, pretože z týchto peňazí budú financované aktivity rozvíjajúce projekt Zaľúbená Štiavnica. Ako prvé do konca roka 2020 zrekonštruujú z týchto peňazí všetky lavičky v historickom centre.