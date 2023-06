Banská Štiavnica: Materiály z Berggerichtu poslúžia pri výrobe replík

Banská Štiavnica 21. júna (TASR) - Budova Berggerichtu v Banskej Štiavnici, ktorá bola poškodená marcovým požiarom, je už prekrytá fóliami a zabezpečená voči prenikaniu dažďovej vody do stavebných konštrukcií. Informuje o tom správca objektu, Slovenské banské múzeum (SBM), na sociálnej sieti.



"Do zberných surovín bolo zatiaľ odovzdaných približne šesť ton krytiny," uvádza SBM s tým, že pre urýchlenie vysúšania objektu je potrebné odstrániť podlahy a zásypy klenieb, to znamená vyvoziť obrovské množstvo materiálu, ktorý prináša aj prekvapenia v podobe úlomkov historických kachlíc.



"Zistíme tým, aké materiály a stavebné postupy boli použité pri stavbe v rôznych historických obdobiach. Historická podlaha sa podrobne zdokumentuje. Zistenia budú slúžiť ako podklad na vyhotovenie replík historických podláh," približuje SBM.



S realizáciou dočasného prestrešenia bezodkladne súvisí odstránenie podlahových vrstiev v podkroví objektu a práce sa musia realizovať v súčinnosti.



Ako SBM uvádza, statik určil miesta zhotovenia sadrových terčov, ktoré monitorujú statické trhliny v budove. "Na základe jeho odporučenia neustále sledujeme pokles klenbových oblúkov a stabilitu nosných obvodových konštrukcií. Zrealizuje sa aj veľmi presná nivelizácia," pripomína múzeum. V aktuálnom týždni sa v súčinnosti s krajským pamiatkovým úradom vykonáva pasportizácia podláh.



Požiar v Banskej Štiavnici 18. marca poškodil a zničil sedem budov mesta, medzi nimi Banku lásky, Meštiansky dom, kultúrne centrum Eleuzína a tiež budovu Berggerichtu. Presná príčina požiaru zatiaľ nie je známa.