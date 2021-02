Banská Štiavnica otvorila škôlky, do škôl nastúpia žiaci v utorok

Banská Štiavnica 8. februára (TASR) – Mesto Banská Štiavnica v pondelok otvorilo materské školy (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Základné školy (ZŠ) otvorí pre žiakov prvého stupňa i starších žiakov, ktorí nemajú dostatočné podmienky na dištančné vzdelávanie, v utorok (9. 2.). Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.



„Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica budú od 8. februára poskytovať svoje služby už obvyklým spôsobom, s celodennou prevádzkou,“ uviedla samospráva. Rodičia, ktorí chcú svoje dieťa umiestniť do MŠ, musia absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19.



V utorok mesto otvorí aj dve ZŠ, ktorých je zriaďovateľom. Podmienkou nástupu žiaka do školy je účasť na testovaní aspoň jedného z rodičov. Okrem žiakov prvého stupňa sa do škôl budú môcť vrátiť aj žiaci druhého stupňa, ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie. „Podmienkou takéhoto vzdelávania v škole je absolvovanie testu samotného žiaka, ako aj aspoň jedného jeho rodiča,“ uviedlo mesto s tým, že títo žiaci sa budú prezenčne vzdelávať maximálne v päťčlenných skupinách.