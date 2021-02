B. Štiavnica plánuje rekonštrukciu plavárne za viac ako 600.000 eur

Banská Štiavnica 28. februára (TASR) – Mesto Banská Štiavnica plánuje rekonštrukciu krytej plavárne, prvú etapu prác vyčíslilo na 604.675,50 eura. V projekte sa chce uchádzať o finančné zdroje z Fondu na podporu športu. Pre TASR to povedala primátorka mesta Nadežda Babiaková.



Ako priblížila, mestské kúpele boli dané do užívania v roku 1966, v súčasnosti si vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu i modernizáciu. Mesto preto dalo vypracovať správu o zhodnotení ich aktuálneho stavu, o ktorej na poslednom mestskom zastupiteľstve diskutovali aj poslanci. V rámci projektu boli vypracované dva varianty, a to rozsiahlejšia rekonštrukcia alebo výstavba novej krytej plavárne, ktorej rozpočet by podľa správy mohol presiahnuť 5,5 milióna eur.



Poslanci na zasadnutí nakoniec schválili rekonštrukciu plavárne v dvoch etapách, prvú samospráva vyčíslila na viac ako 600.000 eur. „Prvá etapa obsahuje rekonštrukciu stropu vrátane vzduchotechniky, rekonštrukciu vykurovania a rekonštrukciu presklenej steny plavárne,“ uviedla Babiaková s tým, že práce chce mesto spustiť v tomto kalendárnom roku. O finančné prostriedky chce samospráva požiadať aj Fond na podporu športu, dotácia môže pokryť 50 percent oprávnených výdavkov. Zvyšok prostriedkov mesto použije z vlastného rozpočtu.



Poslanci mesta na mestskom zastupiteľstve schválili aj vypracovanie projektovej dokumentácie na druhú etapu rekonštrukcie v hodnote 30.000 eur. Pokračovanie obnovy plavárne by malo spočívať v revitalizácii priestoru i okolia, modernizácii objektu i nových atrakciách, napríklad v podobe saunového sveta.