Pre Slovenské banské múzeum bol rok 2023 náročným obdobím

Banská Štiavnica 21. mája (TASR) - Pre Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici bol rok 2023 náročným obdobím plným výziev a časom, keď muselo čeliť mnohým problémom. Pri príležitosti zverejnenia výročnej správy za rok 2023 to konštatovalo múzeum prostredníctvom svojej hovorkyne Martiny Kminiakovej.



Ako pripomenula, vlani pre ničivý požiar prišlo SBM o jednu z celkovo ôsmich expozícií - Berrgericht. Jeho súčasťou bola aj Michal štôlňa, ktorá sa bezprostredne pred požiarom tešila vysokej návštevnosti.



"Do plnenia úloh múzea negatívne zasiahla aj energetická kríza, inflácia a nižšia návštevnosť regiónu Banská Štiavnica. Naša inštitúcia od roku 2023 nie je oprávneným prijímateľom kultúrnych poukazov. Táto skutočnosť veľmi výrazne ovplyvnila zníženú návštevnosť múzea školskými skupinami," konštatovala Kminiaková.



Dodala, že v spolupráci s partnermi sa múzeu podarilo vytvoriť bohatý kultúrny program, čím sa čiastočne podarilo zmierniť negatívne ekonomické vplyvy. Prispela k tomu aj úprava cenníka.



Za vážny problém inštitúcie označila Kminiaková absenciu finančných prostriedkov na program. Pripomína, že príspevky vlani poskytol Banskobystrický samosprávny kraj a mesto Banská Štiavnica. K propagácii Tradičného Štiavnického vianočného jarmoku sa pripojila Oblastná organizácia cestovného ruchu - Región Banská Štiavnica. Realizoval sa však minimalisticky a úsporne, múzeum šetrilo na výdavkoch programu aj výzdoby.



"V roku 2023 sme zo štátneho rozpočtu získali zvýšený transfer na bežnú činnosť vo výške 805.815 eur, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku. Napriek tomuto zvýšeniu však múzeum čelí vážnym výzvam v správe svojho rozsiahleho majetku," uviedla Kminiaková s tým, že problémy súvisiace s opravami, údržbou a riešením havarijných stavov objektov zostávajú bez adekvátnej finančnej podpory.



Rovnako podľa nej pridelený rozpočet nezohľadňuje potreby spojené s programom múzea ani ochranou zbierkových predmetov. "Kritická situácia je podčiarknutá aj absenciou kapitálových prostriedkov od zriaďovateľa na sanáciu havarijných stavov, čo ohrozuje spravované kultúrne dedičstvo. To v nás vyvoláva obavy o jeho budúcnosť," konštatovala hovorkyňa.



Napriek všetkému bolo SBM podľa Kminiakovej aktívnou súčasťou kultúrneho života v regióne a pracovalo na nových projektoch. "S rešpektom pristupujeme k nášmu dedičstvu, k našim múzejným zbierkam, archívom a odbornej knižnici. Naše aktivity v oblasti výskumu, vzdelávania a spolupráce s medzinárodnými organizáciami upevňujú naše postavenie v múzejnom svete a prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu Banská Štiavnica," podotkla.



SBM vlani pokračovalo v akvizičnej činnosti, odbornej evidencii zbierkového fondu, organizovalo výstavy a venovalo sa environmentálnej výchove. "Na jeseň sme úspešne odštartovali projekt ´Zelená misia - Slovenské banské múzeum pre klímu´," pripomenula hovorkyňa s tým, že na zmeny v každodennom prístupe k prostrediu sa zameriavali celoročne.