POMIATOL SA: Muž sa pokúsil podpáliť exmanželku a zastreliť syna

Banská Štiavnica 22. júna (TASR) – Z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami obvinila polícia 68-ročného muža, ktorý mal v sobotu v Banskej Štiavnici zaútočiť na členov svojej rodiny zbraňou a horľavou látkou.



Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti informuje, že vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.



Incident sa mal odohrať v jednej z banskoštiavnických ubytovní. Muž podľa polície najskôr ohrozil život svojej bývalej manželky a neskôr aj ostatných členov rodiny, voči ktorým mal použiť strelnú zbraň. Poškodeným sa z miesta podarilo utiecť, podozrivý muž sa následne pokúsil siahnuť si na život, no na miesto dorazili policajti, ktorým sa ho podarilo zadržať.



Žene pri incidente spôsobil vážne zranenia tým, že ju mal poliať neznámou horľavou látkou a synovi spôsobil strelné poranenie. Obvinený muž sa len nedávno vrátil z výkonu trestu odňatia slobody, kde si odpykával trest za týranie blízkej a zverenej osoby. Zbraň, ktorú údajne pri čine použil, nemal podľa polície v legálnej držbe.