Nové parkovisko na Dolnej ulici v Banskej Štiavnici má mať 93 miest

Banská Štiavnica 18. októbra (TASR) - Celkom 93 parkovacích miest by malo vzniknúť na novom parkovisku, ktoré chce banskoštiavnická samospráva vybudovať na Dolnej ulici. Parkovisko vznikne na štrkom spevnenej ploche, ktorá je na parkovanie využívaná aj v súčasnosti, no nespĺňa na tento účel normové požiadavky.



Ako sa uvádza v informatívnej správe, ktorou sa budú na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva zaoberať banskoštiavnickí poslanci, v súčasnosti sa riešia podklady na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.



"So samotnou realizáciou stavby sa môže začať po vydaní a právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu a uskutočnení verejného obstarania a zazmluvnenia stavebných prác pre výstavbu parkoviska," uvádza sa v materiáli.



Predmetná plocha sa nachádza v pamiatkovej rezervácii mesta. Súčasťou nového parkoviska bude aj odvodnenie a stavebná príprava na verejné osvetlenie a parkovací systém. Predpokladaná rozpočtovaná cena stavebných prác na vybudovanie parkoviska vrátane úpravy prístupu z Dolnej ulice a odvodnenia je takmer 334.400 eur.