< sekcia Regióny
Banská Štiavnica opäť pred Vianocami pomôže občanom, ktorí sú v núdzi
Radnica vyzýva verejnosť, aby ju informovala o občanoch Banskej Štiavnice, ktorí pomoc potrebujú.
Autor TASR
Banská Štiavnica 16. novembra (TASR) - Mesto Banská Štiavnica aj tento rok pomôže v spolupráci so sponzormi pred Vianocami občanom, ktorí sú v núdzi. Verejnosť aktuálne vyzvala, aby jej napísala tipy na ľudí, ktorí potrebujú pomocnú ruku. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.
„Blížia sa vianočné sviatky, ktoré sú tradične časom radosti, lásky a obdarovania, avšak pre mnohých ľudí sú aj obdobím osamelosti, chudoby a nedostatku,“ pripomína radnica s tým, že Vianoce sú aj príležitosťou na solidaritu a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.
Verejnosť preto vyzýva, aby ju informovala o občanoch Banskej Štiavnice, ktorí pomoc potrebujú. Svoje tipy môžu záujemcovia doručiť na mestský úrad do klientskeho centra alebo poslať e-mailom na eva.greganova@banskastiavnica.sk do 9. decembra tohto roka.
„Blížia sa vianočné sviatky, ktoré sú tradične časom radosti, lásky a obdarovania, avšak pre mnohých ľudí sú aj obdobím osamelosti, chudoby a nedostatku,“ pripomína radnica s tým, že Vianoce sú aj príležitosťou na solidaritu a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.
Verejnosť preto vyzýva, aby ju informovala o občanoch Banskej Štiavnice, ktorí pomoc potrebujú. Svoje tipy môžu záujemcovia doručiť na mestský úrad do klientskeho centra alebo poslať e-mailom na eva.greganova@banskastiavnica.sk do 9. decembra tohto roka.