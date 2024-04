Banská Štiavnica organizuje jarné upratovanie

Banská Štiavnica 3. apríla (TASR) - V Banskej Štiavnici sa od piatka 5. apríla do pondelka 8. apríla uskutoční jarný zber objemného odpadu. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.



Ako ďalej uvádza, v týchto dňoch budú v častiach mesta šachta Zigmund, Šobov, Budovateľská, J. A. Komenského a J. K. Hella rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu.



Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov, aby do pristavených kontajnerov vyhadzovali výlučne objemný odpad, čo je komunálny odpad, ktorý pre svoje rozmery a hmotnosť nie je možné umiestniť do štandardných zberných nádob.



"Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria druhotné suroviny, nebezpečný odpad a elektroodpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad a ani stavebný odpad," uvádza mesto s tým, že tieto druhy odpadov je možné priniesť na zberný dvor.