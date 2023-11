Banská Štiavnica oslávi 30. výročie zápisu na zoznam UNESCO

Banská Štiavnica 21. novembra (TASR) - Mesto Banská Štiavnica si pripomenie 30. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V pondelok 11. decembra chystá pre verejnosť viacero podujatí, ktorými si túto udalosť pripomenie. Ako uvádza mesto na svojej webovej stránke, o 17.00 h sa v Evanjelickom kostole na Radničnom námestí uskutoční koncert spevokolu Štiavničan a Dodo Klimko Band.



"Súčasťou programu bude aj uvedenie do života novej fotografickej publikácie s názvom Banská Štiavnica a okolie. Publikácia je plná fotografií štiavnických autorov a odhaľuje krásy výnimočného štiavnického regiónu a lokality svetového dedičstva UNESCO," informovala samospráva.



V kaplnke sv. Anny v budove banskoštiavnickej radnice sprístupnia v tento deň výstavu s názvom Banská Štiavnica - 30 rokov súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Vernisáž sa uskutoční o 15.30 h. "Príďte si pripomenúť 30-ročnú púť jednej z prvých slovenských lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO," uviedol mestský úrad.