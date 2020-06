Parkovanie v Banskej Štiavnici sa bude riadiť novými pravidlami

Banská Štiavnica 25. júna (TASR) – Parkovanie na území Banskej Štiavnice sa bude od začiatku júla riadiť novými pravidlami. Do účinnosti totiž vstúpi nové všeobecne záväzné nariadenie mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií. Ceny parkovného sa nemenia.



Zástupca primátorky Banskej Štiavnice Marián Zimmermann priblížil, že zmeny sa napríklad dotknú Námestia sv. Trojice, na ktorom vlani vylúčili parkovanie návštevníkov mesta. Po novom sa tu podľa jeho slov vylúčilo aj parkovanie s permanentnými parkovacími kartami.



„Na námestí platí už len rezidentská parkovacia karta a vyhradené parkovacie stojiská," poznamenal Zimmermann. Dodal, že v meste doplnili ďalšie rezidentské zóny. V platnosti naďalej ostávajú aj rýchloobrátkové parkovacie miesta určené pre obyvateľov, ktorí potrebujú zastať v centre na krátky čas.



Nové VZN upravuje aj státie na parkovisku na Dolnej ulici s kapacitou 93 miest, kde majú motoristi prvú hodinu parkovania zadarmo. VZN podľa Zimmermanna nezavádza zmeny vo výške poplatkov, naďalej ostala v meste jedna parkovacia zóna. Pre návštevníkov mesta je tiež určené parkovisko pod Novým Zámkom, odkiaľ sa na námestie dostanú chôdzou za niekoľko minút.



Ďalšou možnosťou, kde môžu motoristi zaparkovať, je ešte stále parkovisko na Mládežníckej ulici. Samospráva však chystá jeho kompletnú rekonštrukciu, ktorú chcú stihnúť do konca tohto roka. Po jej ukončení by tu mal byť podľa Zimmermanna podobný režim ako na parkovisku na Dolnej ulici.