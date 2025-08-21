< sekcia Regióny
Počas Salamandrových dní budú v Banskej Štiavnici špeciálne podujatia
V expozíciách múzea si môžu návštevníci vyskúšať aj atraktívne fáranie do bane.
Autor TASR
Banská Štiavnica 21. augusta (TASR) - Počas septembrových Salamandrových dní chystá Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici viaceré špeciálne podujatia. Rovnako pozýva v septembri návštevníkov na výstavy a viaceré tvorivé aktivity. TASR o tom informoval odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy SBM.
Ku klasickej prehliadke expozície Kammerhof - Baníctvo na Slovensku pridali múzejníci v týždni venovanom Salamandrovým dňom (8. až 15. 9.) pátraciu hru „Vivat museologiae“. Tá návštevníkov zavedie po stopách osobností spojených so 125-ročnou históriou múzea. „Hlbšie historické fakty o výročí prinesie odborný seminár v Sieni komorských grófov, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. septembra,“ uviedlo múzeum.
V expozíciách múzea si môžu návštevníci vyskúšať aj atraktívne fáranie do bane. „Okrem fárania do štôlne Bartolomej v Banskom múzeu v prírode máme pripravené špeciálne Salamandrové fáranie do štôlne Glanzenberg,“ pozývajú múzejníci. Pre tých, ktorí sa radšej prechádzajú po povrchu a nemajú problém s náročnejším terénom, chystá múzeum montánnu vychádzku „Moderštôlnianske baníctvo“ po stopách zaniknutých banských lokalít.
„Naše múzeum nie je zamerané len na baníctvo, ale ponúka aj špecifické historické expozície alebo expozíciu zameranú na umenie. Aj v septembri pokračuje výstava Vnuk a dedo - Umelecký dialóg o krásach Slovenska v Galérii Jozefa Kollára,“ podotklo múzeum s tým, že od svojho otvorenia 1. júla sa teší záujmu mnohých návštevníkov.
SBM pripomenulo, že v priestoroch Starého zámku je stále sprístupnená fotografická výstava k 125. výročiu múzejníctva v Banskej Štiavnici. Do polovice septembra môžu návštevníci nazrieť aj do Dielničky v Kammerhofe, kde sa konajú Haraburdy - bazár (ne)potrebných vecí. Otvorený pre verejnosť zostáva aj Nový zámok s expozíciou protiosmanských bojov.
V Uhoľnej expozícii v Handlovej môžu návštevníci sfárať do simulovaných banských priestorov alebo sa zapojiť do tvorivých dielní v Ekodielničke, kde budú vyrábať originálne rozvrhy hodín, maľované tašky či veselé gombíkové postavičky.
