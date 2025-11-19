< sekcia Regióny
Banská Štiavnica podpísala so školami memorandum o spolupráci
Banskoštiavnický Salamander bol do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska oficiálne zapísaný v roku 2013.
Autor TASR
Banská Štiavnica 19. novembra (TASR) - Zástupcovia banskoštiavnických materských, základných a stredných škôl podpísali v utorok (18. 11.) na radnici Memorandum o spolupráci na prvku zapísanom do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska - Banskoštiavnickom Salamandri. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva.
Ako uviedla, jeho účelom je súhlas podieľať sa na zachovaní a udržiavaní baníckych a akademických tradícií, života baníkov, histórie, ako i zvyklostí Banskej Štiavnice a jej okolia s dôrazom na účasť v sprievode.
Primátorka Nadežda Babiaková vo svojom príhovore zdôraznila, že túto jedinečnú súčasť života mesta je potrebné zachovávať pre budúce generácie a vyzdvihovať jej význam. Práve prostredníctvom účasti žiakov banskoštiavnických škôl sa podľa jej slov povedomie o baníckej tradícii a bohatej histórii mesta dedí z generácie na generáciu.
Banskoštiavnický Salamander bol do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska oficiálne zapísaný v roku 2013. Tradícia salamandrových sprievodov sa formovala v kontextoch 150-ročnej histórie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, prvej vysokej baníckej školy na svete, založenej v roku 1762. Pôvodne išlo o slávnostný sprievod pri zvlášť významných príležitostiach poslucháčov a funkcionárov banskoštiavnickej akadémie. Názov sprievodu je odvodený od kľukatého pohybu jašteričky - salamandry škvrnitej.
