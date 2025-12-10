< sekcia Regióny
Banská Štiavnica pokračuje v obnove kalvárie na Hornej Rovni
V ďalšej etape bude podľa radnice nasledovať reštaurovanie sôch - kamennej sochy Panny Márie, kamennej sochy sv. Jána Evanjelistu a taktiež úprava terasy.
Banská Štiavnica 10. decembra (TASR) - Mesto Banská Štiavnica pokračuje v obnove kalvárie na Hornej Rovni. Snahou samosprávy je prinavrátiť tejto národnej kultúrnej pamiatke jej pôvodnú významnosť. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva.
Ako uviedla radnica, v prvej etape realizujú demontáž plechových malieb a vyhotovenie ich autorských kópií. Sochy a stély boli podľa samosprávy odvezené do reštaurátorských ateliérov, preto sa v súčasnosti nenachádzajú na svojich miestach.
V ďalšej etape bude podľa radnice nasledovať reštaurovanie sôch - kamennej sochy Panny Márie, kamennej sochy sv. Jána Evanjelistu a taktiež úprava terasy.
„Cieľom reštaurátorských prác je prinavrátiť pôvodnú významnosť a duchovný zámer pamiatky a obnoviť jej barokové estetické hodnoty, ktoré boli v priebehu času výrazne degradované,“ poznamenala samospráva.
Na obnovu kalvárie získalo mesto dotáciu 50.000 eur z Ministerstva kultúry SR, vlastnými prostriedkami prispelo vo výške 2500 eur.
