Banská Štiavnica ponúkne nočné výhľady na dušičkovo vysvietené mesto

Na snímke Ulica Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Podujatie už po 11. raz pripravilo Slovenské banské múzeum.

Autor TASR
Banská Štiavnica 31. októbra (TASR) - Unikátny pohľad na rozsvietené centrum Banskej Štiavnice v spojení s programom, v ktorom vystúpia zaujímaví hostia, ponúka v piatok podujatie Dušičky z Nového zámku. Podujatie už po 11. raz pripravilo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

„Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú pre mnohých chvíľou, keď sa zastavia, spomínajú a v tichosti zapaľujú sviece. Slovenské banské múzeum aj tento rok pozýva návštevníkov prežiť chvíľu tohto času v jedinečnej atmosfére Nového zámku spolu so zaujímavými hosťami programu,“ informovalo múzeum.

Dvere zámku zostanú otvorené aj po 17.00 h, rozsvietené centrum mesta Banská Štiavnica a blízke cintoríny si bude možné pozrieť z najvyššieho poschodia zámku až do 22.00 h.

Program podujatia otvorí o 18.00 h archeológ Tadeáš Macko s prednáškou „Karner sv. Michala - tajomstvá stredovekých kostníc“. Prezradí v nej, prečo vznikali karnery a prečo sa pozostatky zosnulých ukladali mimo bežných cintorínov.

Obzretie do minulosti ponúkne aj rozprávanie psychologičky a mentorky Renáty Hovorka Taligovej na tému „Stopy predkov v našich životoch“. V závere večera vystúpi tenor Marek Tokoš s klavírnym sprievodom Mareka Matavu z Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta. Výber operných árií umocní podľa organizátorov komornú atmosféru večera.
