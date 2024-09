Banská Štiavnica predĺžila zmluvu o využívaní súkromného bazéna

Banská Štiavnica 6. septembra (TASR) - Obyvatelia Banskej Štiavnice budú môcť aj naďalej využívať plavecký bazén v miestnej súkromnej základnej škole. Vzhľadom na záujem verejnosti o túto službu uzavrelo mesto Banská Štiavnica so spoločnosťou Tidly Slovakia zmluvu o spolupráci, na základe ktorej je možné bazén využívať od začiatku septembra do konca tohto roka.



Ako na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva priblížila primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková, obyvatelia budú môcť bazén využívať až štyri dni v týždni. Pribudla totiž možnosť využívať ho aj v nedele. Bazén tak bude pre verejnosť otvorený v stredy a piatky od 18.00 do 20.00 h, v soboty od 17.00 do 19.00 h a nedele od 15.00 do 17.00 h. Vstupné ostáva nezmenené.



Bazén v súkromnej škole mohla verejnosť využívať od 20. februára. Dôvodom bolo zatvorenie mestských kúpeľov - plavárne, ktorú mesto dočasne zatvorilo z dôvodu neúmerne zvýšených nákladov na prevádzku a ktorú chce komplexne zrekonštruovať. Ako sa uvádza v informatívnej správe o využívaní súkromného bazéna, ktorú poslanci zobrali na rokovaní na vedomie, bazén obyvatelia využívali, priemerná návštevnosť predstavovala 15 ľudí denne. Preto malo podľa primátorky mesto záujem, aby služba pre obyvateľov pokračovala do konca roka.



Spoločnosť službu mestu fakturovalo mesačne, a to s výpočtom tak, že od nákladov za prenájom bazéna vo výške 240 eur na deň bola odrátaná suma vybratého vstupného. Ako sa uvádza v správe, v prvej faktúre sú zarátané aj náklady na plavčíka vo výške 2000 eur. Celkovo mesto uhradilo za mesiace február až júl približne 12.400 eur. Babiaková na rokovaní uviedla, že vzhľadom na zvýšenie cien energií zvýšila spoločnosť sumu prenájmu na 360 eur.