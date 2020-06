Pri rekonštrukcii vedenia v B.Štiavnici našli pozostatky hradieb

Banská Štiavnica 12. júna (TASR) - V historickom centre Banskej Štiavnice prebieha v týchto dňoch rekonštrukcia podzemného vedenia. Na výkopy, ktoré tu energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) robia v niektorých úsekoch aj do hĺbky 1,2 metra, dohliada aj archeológ. Momentálne majú za sebou zhruba polovicu trasy, no už sa im podľa manažérky realizácie z SSD Zuzany Auxtovej podarilo nájsť niekoľko artefaktov.



„Archeológ už našiel niekoľko zaujímavých artefaktov, napríklad pozostatky hradieb a synagógy. Je veľmi pravdepodobné, že postupne natrafíme aj na ďalšie historické predmety. Po ukončení rozkopávok vypracuje podrobnú správu z archeologického prieskumu,“ priblížila Auxtová.



Hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš priblížil, že rekonštrukcia vedenia vyjde takmer na 200.000 eur. Energetici sa do prác pustili z dôvodu pripojenia trafostanice nového hotela na Novozámockej ulici a rekonštrukcie podzemného vedenia vysokého napätia na Striebornej ulici a Radničnom námestí.



Výmena starých káblov z roku 1985 za nové prinesie podľa Auxtovej do centra mesta väčšiu spoľahlivosť v zásobovaní elektrinou, takže odberatelia budú mať menej porúch a výpadkov. "Nové sú navyše ekologickejšie a ich údržba je jednoduchšia. Okrem toho ukladáme do výkopov aj chráničky. Cez tie budeme môcť v prípade potreby potiahnuť niekedy v budúcnosti optické káble alebo nové vedenie nízkeho napätia bez toho, aby sme museli znova otvárať dlažbu," priblížila.



Celé podzemné vedenie vysokého napätia sa totiž nachádza pod dlažobnými kockami, takzvanými mačacími hlavami, čo energetikom komplikuje prácu najmä z časového hľadiska. Na niektorých miestach sú navyše poukladané do vzorov, preto si na ich vyberanie a spätné ukladanie najali špecializovanú firmu. Pozor musia dávať aj na historickú klenbovú kanalizáciu, ale aj šachty, ktorými je podzemie mesta popretkávané.



Rekonštrukciu chce SSD ukončiť do septembra. Výkopové práce a s nimi súvisiace obmedzenia na cestách a chodníkoch však podľa Gejdoša skončia do 10. júla. Pôvodne chcela distribučná spoločnosť ukončiť všetky aktivity v uliciach mesta ešte pred rozbehom letnej turistickej sezóny, projekt však pribrzdil nový koronavírus.