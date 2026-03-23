< sekcia Regióny
Banská Štiavnica pripravuje pre návštevníkov Veľkonočné dielničky
Návštevníci si budú môcť pod vedením skúsených lektorov vyskúšať zdobenie kraslíc slamou či ich batikovanie horúcim voskom.
Autor TASR
Banská Štiavnica 23. marca (TASR) - Tradičné remeselné techniky si budú môcť vyskúšať návštevníci Dielničky v banskoštiavnickom Kammerhofe, ktorí v sobotu 28. marca zavítajú na podujatie Veľkonočné dielničky. Informovalo o tom Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici, ktoré podujatie spolu s občianskym združením Iniciatíva za živé mesto organizuje.
„Od 9.00 do 15.30 h sa priestory obľúbenej Dielničky na Kammerhofskej ulici č. 2 premenia na miesto plné farieb a tvorivosti,“ uviedli organizátori s tým, že podujatie je určené pre všetkých, ktorí chcú na chvíľu spomaliť, oddýchnuť si od každodenného zhonu a vlastnoručne si pripraviť veľkonočnú výzdobu.
Návštevníci si budú môcť pod vedením skúsených lektorov vyskúšať zdobenie kraslíc slamou či ich batikovanie horúcim voskom. Pripravené je aj plstenie veľkonočných ozdôb z ovčej vlny či pletenie korbáčov z vŕbového prútia. Program nezabúda ani na starodávne zvyky spojené s odchodom zimy - deti si môžu vyrobiť tradičné handrové „Morenky“.
Účasť na dielničkách si podľa organizátorov nevyžaduje predchádzajúcu rezerváciu, stačí prísť kedykoľvek v priebehu dňa a zapojiť sa do tvorivého procesu.
