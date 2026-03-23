Banská Štiavnica pripravuje pre návštevníkov Veľkonočné dielničky

Na snímke veľkonočné zdobené kraslice. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Banská Štiavnica 23. marca (TASR) - Tradičné remeselné techniky si budú môcť vyskúšať návštevníci Dielničky v banskoštiavnickom Kammerhofe, ktorí v sobotu 28. marca zavítajú na podujatie Veľkonočné dielničky. Informovalo o tom Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici, ktoré podujatie spolu s občianskym združením Iniciatíva za živé mesto organizuje.

„Od 9.00 do 15.30 h sa priestory obľúbenej Dielničky na Kammerhofskej ulici č. 2 premenia na miesto plné farieb a tvorivosti,“ uviedli organizátori s tým, že podujatie je určené pre všetkých, ktorí chcú na chvíľu spomaliť, oddýchnuť si od každodenného zhonu a vlastnoručne si pripraviť veľkonočnú výzdobu.

Návštevníci si budú môcť pod vedením skúsených lektorov vyskúšať zdobenie kraslíc slamou či ich batikovanie horúcim voskom. Pripravené je aj plstenie veľkonočných ozdôb z ovčej vlny či pletenie korbáčov z vŕbového prútia. Program nezabúda ani na starodávne zvyky spojené s odchodom zimy - deti si môžu vyrobiť tradičné handrové „Morenky“.

Účasť na dielničkách si podľa organizátorov nevyžaduje predchádzajúcu rezerváciu, stačí prísť kedykoľvek v priebehu dňa a zapojiť sa do tvorivého procesu.
Neprehliadnite

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?