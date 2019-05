Banská Štiavnica realizovalo projekt na podporu zážitkového turizmu

Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie strategického dokumentu, ktorý hľadá spôsob, ako jednotlivé kapitoly príbehu zhmotniť v realite buď v konkrétnych podujatiach, alebo v nových atrakciách.

Banská Štiavnica 17. mája (TASR) - S cieľom prerozprávať neakademickým a pútavým spôsobom niekoľko kapitol z histórie Banskej Štiavnice a navrhnúť konkrétne atraktivity, ktoré by zaujali kultúrneho návštevníka regiónu, realizovalo mesto Banská Štiavnica projekt s názvom Komplexné využitie potenciálu baníckeho dedičstva v lokalite Banskej Štiavnice prostredníctvom produktov zážitkového turizmu.



Igor Kuhn, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OO CR) Región Banská Štiavnica, informoval, že v rámci projektu boli zrealizované tri aktivity. Išlo o vytvorenie multimediálnej internetovej prezentácie s názvom Príbeh Štiavnice. Ten aj spolu s ďalšími potrebnými informáciami sprostredkujú verejnosti prostredníctvom dvoch dotykových obrazoviek, ktoré osadili na Námestí sv. Trojice a v Informačnom centre.



Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie strategického dokumentu, ktorý hľadá spôsob, ako jednotlivé kapitoly príbehu zhmotniť v realite buď v konkrétnych podujatiach, alebo v nových atrakciách. "Strategický dokument tiež širšie pomenúva, aké už existujúce, alebo novovzniknuté inštitúcie by mali byť nositeľom tohto zámeru," podotkol Kuhn.



Ako ďalej uviedol, Príbeh Štiavnice nemá ambíciu zachytiť históriu mesta a regiónu spôsobom, akým to robia historici. Rozprávaním skutočných príbehov približuje vzostupy a pády mesta, sociálne postavenie a vzbury baníkov, život študentov Baníckej akadémie, pôsobenie alchymistov a príbehy čarodejníc, aj tradičné štiavnické témy sopky, tajchov alebo technických vynálezov. Multimediálna prezentácia pozostáva z obrázkov, fotografií a archívnych dokumentov, textov a kreslených animácií v slovenskej, anglickej a maďarskej jazykovej mutácii.



Mesto Banská Štiavnica na projekt získalo dotáciu z Úradu vlády SR v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja v partnerstve s OOCR Región Banská Štiavnica, Slovenským banským múzeom, Slovenskou agentúrou životného prostredia a OZ Región Sitno. Celkové náklady predstavovali 50.116 eur, spolufinancovanie mesta je 5011,60 eura.