Salamander v Banskej Štiavnici ponúkne aj montánnu vychádzku
Autor TASR,aktualizované
Banská Štiavnica 5. septembra (TASR) - Fáranie do bane, pátraciu hru, ale aj odborný seminár či montánnu vychádzku ponúkne verejnosti Slovenské banské múzeum pri príležitosti tradičných Salamandrových dní v Banskej Štiavnici. „Od 8. do 15. septembra sme pripravili pre návštevníkov zaujímavý program pod názvom Salamander v múzeu,“ informovala hovorkyňa múzea Martina Kminiaková.
Jedným z hlavných lákadiel bude podľa jej slov Salamandrové fáranie do štôlne Glanzenberg. Uskutoční sa od štvrtka (11. 9.) do nedele (14. 9.), každý deň o 10.00 a 12.00 h a v nedeľu len o 10.00 h. Kminiaková upozornila, že vzhľadom na náročnosť terénu je vstup vhodný pre deti od šiestich rokov.
Pre návštevníkov s mladšími deťmi odporúča navštíviť Banské múzeum v prírode, ktoré okrem fárania do bane ponúka aj prehliadku povrchovej expozície. Počas Salamandrového týždňa sa v expozícii Kammerhof - Baníctvo na Slovensku budú môcť návštevníci zapojiť do pátracej hry, ktorá je venovaná významným osobnostiam spojeným s históriou múzea a ponúka výborný zážitok pre celú rodinu.
„Vo štvrtok 11. septembra sa v priestoroch Kammerhofu, konkrétne v Sieni komorských grófov, uskutoční odborný seminár pri príležitosti 125. výročia múzejníctva v Banskej Štiavnici,“ podotkla hovorkyňa s tým, že odborní pracovníci múzea vystúpia s príspevkami zameranými na dejiny zbierkotvornej činnosti a vývoja múzea. Zároveň predstavia nové publikácie vydané múzeom v roku 2025.
V Dielničke v Kammerhofe bude od utorka (9. 9.) do soboty (13. 9.) prebiehať obľúbený bazár s názvom Haraburdy. Na sobotu je naplánovaná aj komentovaná montánna vychádzka po zaniknutých baníckych lokalitách. Stretnutie účastníkov je o 9.00 h v Hodruši-Hámroch, časť Píla.
