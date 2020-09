Salamandrové dni v Banskej Štiavnici budú tento rok vyzerať inak

Banská Štiavnica 4. septembra (TASR) – Tohtoročné Salamandrové dni budú vyzerať inak ako predchádzajúce. Organizátori museli v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zrušiť tradičný sprievod a podujatie premiestniť do uzavretých areálov. Výrazne nižšia bude aj návštevnosť banskoštiavnických osláv, potvrdil pre TASR vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie mesta Rastislav Marko.



„Boli sme nútení zrušiť klasickú štruktúru podujatia, ako aj sprievod. Podujatie sa bude konať v uzavretých areáloch, v ktorých je možné dodržiavať hygienické nariadenia, kontrolovať vstup a výstup, ako aj aktuálny počet návštevníkov,“ vysvetlil Marko. Program malého mestského festivalu budú hostiť priestory kultúrneho centra, Slovenského banského múzea, Slovenského banského archívu a amfiteátra pod Novým zámkom.



Slávnostný sprievod sa organizátori rozhodli nahradiť scénickou verziou, prostredníctvom ktorej sa návštevníci dozvedia niečo o jeho histórii a význame. Zrušený bol aj dvojdňový trh, v zmenenej podobe sa remeselníci predstavia v Starom zámku. Hudobný program bol presunutý do priestorov amfiteátra, prvýkrát sa ho organizátori rozhodli symbolicky spoplatniť.



„Očakávame, že tohtoročné Salamandrové dni budú vďaka zmenenej podobe kultúrnejšie, pokojnejšie a možno aj zaujímavejšie, pretože na podujatia prídu naozaj len tí, ktorí vyhľadávajú kultúrny zážitok,“ povedal Marko, ktorý očakáva v priebehu dvoch dní do 1500 návštevníkov. Salamandrové dni pritom podľa jeho odhadov navštevovalo v minulosti až do 7000 ľudí.