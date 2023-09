Salamandrové dni v Banskej Štiavnici otvorí banícky šachtág

Banská Štiavnica 7. septembra (TASR) - Slávnostný šachtág baníkov v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici otvorí vo štvrtok o 18.00 h tradičné mestské slávnosti - Salamandrové dni. Podujatie, ktoré je spojené s celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, potrvá do soboty 9. septembra.



Ako pre TASR uviedol vedúci odboru kultúry, športu a mediálnej komunikácie na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici Rastislav Marko, podujatie sa aj v tomto roku delí na dve časti. "V oficiálnej bude dominovať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, spojené s udeľovaním cien mesta a podujatia spojené so spomenutými celoslovenskými oslavami. Druhú časť tvoria akcie pre verejnosť, medzi ktorými sa vyníma historický Salamandrový sprievod," informoval.



Podľa neho Salamandrový sprievod, počas ktorého viac ako 400 dobrovoľníkov vytvorí v nočnej Banskej Štiavnici dojem plaziacej sa jašterice, bude opäť vrcholom Salamandrových dní. "Tento jedinečný pochod prevedie divákov čriepkami histórie mesta, postavami a postavičkami, ktoré sú s ňou spojené. Jeho názov vychádza z histórie, z pohybu študentov s fakľami, ktorý v nočnom meste vytvára dojem plaziacej sa jašterice," priblížil.



Salamandrové dni si budú v tomto roku pripomínať 30. výročie zápisu Banskej Štiavnice a technických pamiatok jej okolia do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok o 17.00 h v kaplnke sv. Anny v radnici otvorená výstava Príbehy tajchov, ktorá priblíži význam týchto pamiatok pre históriu regiónu.



Na banícke tradície nadviažu aj dva špeciálne body kultúrneho programu. V piatok (8. 9.) sa predstaví spevokol Štiavničan a Dodo Klimko Band s premiérou projektu Banícke piesne a v sobotu v rámci detského programu sa bude rozprávať o zvláštnostiach baníckych uniforiem.



Medzi ďalšie atraktívne podujatia patria piatkový hudobný program s hlavným hosťom, svetoznámou balkánskou dychovkou Fanfare Ciocarlia, sobotný program pre deti, prezentácie nových kníh, netradičná prednáška o banských lokomotívach, možnosť nahliadnutia do Slovenského banského archívu, burza minerálov a iné.



Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.