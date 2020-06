Salamandrový sprievod tento rok Banskou Štiavnicou neprejde

Banská Štiavnica 25. júna (TASR) - Salamandrový sprievod mestom Banská Štiavnica, ktorý je tradičným vyvrcholením septembrových mestských baníckych slávností, sa tento rok neuskutoční. Dôvodom sú opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Primátorka Nadežda Babiaková však avizuje, že mesto sa úplne tohtoročných slávností nevzdá a pripravuje náhradný program.



Aj keď sa podľa jej slov od začiatku júla menia podmienky pre organizáciu verejných podujatí, Salamandrový sprievod ako taký nie je možné v aktuálnej situácii organizovať. Podujatia sa totiž pravidelne zúčastňuje omnoho viac ako 1000 ľudí.



Mesto preto podľa jej slov pripravuje náhradný program, v ktorom nebude chýbať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, tematický program v miestnom amfiteátri či kultúrne vystúpenia. "Samozrejme budú aj celoslovenské oslavy Dňa baníkov, naftárov, hutníkov a geológov," priblížila Babiaková.



Salamandrový sprievod sa stal v roku 2013 súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Jeho história siaha do dôb Baníckej akadémie, kedy ho vytvorili študenti ako zábavu a paródiu na mestský život. Pochod je každoročnou atrakciou, lákajúca do starobylého mesta tisícky návštevníkov. V dávnejšej minulosti nebol sprievod organizovaný pravidelne, no posledných 25 rokov ho podľa Babiakovej mesto organizuje nepretržite.