Banská Štiavnica: SBM potrebuje na práce po požiari chýbajúci personál

Na snímke vľavo riaditeľka Banského múzea Zuzana Denková a vpravo dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová počas prehliadky ohňom poškodených objektov v Banskej Štiavnici, 21. marca 2023. Foto: TASR Michal Svítok

Banská Štiavnica 21. marca (TASR) – Slovenskému banskému múzeu (SBM) v Banskej Štiavnici, ktorého budova Berggerichtu utrpela pri sobotňajšom (18. 3.) požiari asi najviac, by sa mali čo najskôr poskytnúť finančné prostriedky, ale tiež personálne kapacity na zvládnutie sanačných a inventarizačných prác. Po zasadnutí Múzejnej a galerijnej rady to uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová.zdôraznila. Všetky postupy súvisiace so záchranou zbierkových predmetov alebo obnovou historických objektov musia byť navyše pod patronátom odborníkov.Podľa nej je totiž situácia, v ktorej sa dnes nachádzajú slovenské múzeá a galérie, neradostná.pripomenula.Ako uviedla riaditeľka SBM Zuzana Denková, pre chýbajúce prostriedky nie sú poistené objekty ani zbierkové predmety SBM.konštatovala.Ako informovala Mária Bohumelová z Múzejnej a galerijnej rady, inštitúcie ako Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria sú pripravené poskytnúť SBM súčinnosť.zdôraznila.Podľa Denkovej je stále na prvom mieste sanácia havarijného stavu a snaha dostať geologickú zbierku z budovy Berggerichtu do bezpečných priestorov a vytvoriť tak priestor na to, aby sa mohla zrealizovať inventarizácia a kvantifikovať škody. V samotnom Berggerichte je asi 27.000 zbierkových predmetov.pripomenula.Ako ďalej uviedla, táto nešťastná udalosť by mala byť príležitosťou začať budovať kapacity na to, aby obnova bola urobená správne, aby sa objektu prinavrátila pôvodná architektúra a funkcia.uviedla.Podľa Milanovej minister kultúry ČR Martin Baxa ponúkol Slovensku odborné kapacity, týkajúce sa mineralogickej expozície SBM, ale aj reštaurátorov. V najbližších hodinách by mal prísť do Banskej Štiavnice aj riaditeľ Národného múzea v Prahe Michal Lukeš.O situáciu v Banskej Štiavnici sa zaujíma aj UNESCO, keďže mesto je súčasťou jeho lokalít.doplnila ministerka.