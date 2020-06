Slovenské banské múzeum sprístupňuje podzemné expozície aj Kammerhof

Banská Štiavnica 2. júna (TASR) – Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici opäť sprístupňuje svoje podzemné expozície a vynovenú expozíciu v Kammerhofe s názvom Baníctvo na Slovensku. Návštevníci tak budú môcť nazrieť do podzemia v samotnom centre mesta, ale aj Banskom múzeu v prírode, kde im múzejníci jedinečným spôsobom priblížia prácu baníkov.



Expozícia Baníctvo na Slovensku, ktorá približuje najmä zložitú banskú techniku, prešla v uplynulých mesiacoch modernizáciou. Obnovy sa dočkali aj priestory, v ktorých je inštalovaná. Verejnosť ju môže navštíviť vždy od utorka do soboty v čase od 9:00 do 17:00.



V testovacom režime v utorok opätovne sprístupňujú aj Dedičnú štôlňu Glanzenberg v historickom jadre mesta. Ako informuje múzeum na svojej internetovej stránke, navštíviť ju môže verejnosť vo vybrané dni a za dodržiavania hygienických opatrení. Vstupy odporúčajú si vopred rezervovať.



Od stredy pre návštevníkov sprístupnia aj ďalšie unikátne priestory, a to podzemnú expozíciu v Banskom múzeu v prírode. Do podzemia tu majú návštevníci možnosť sfárať v ochranných oblekoch a so svietidlami v ruke. Aj v tejto expozícii však platí dodržiavanie hygienických pravidiel.