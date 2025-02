Banská Štiavnica schválila spolufinancovanie obnovy Kultúrneho centra

Banská Štiavnica 6. februára (TASR) - Banskoštiavnickí poslanci vo štvrtok na svojom rokovaní schválili rekonštrukciu kultúrneho centra a tiež spolufinancovanie tejto obnovy zo strany mesta vo výške ôsmich percent z celkových oprávnených výdavkov. Kultúrny stánok v Banskej Štiavnici zrekonštruuje samospráva vďaka dotácii z výzvy na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu.



Podľa primátorky Nadeždy Babiakovej si objekt vyžaduje komplexnú rekonštrukciu z hľadiska stavebno-technického stavu, ale aj z dôvodu, aby spĺňal všetky požiadavky pre realizáciu kultúrnych podujatí. Na rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) pripomenula, že ročne sa tam koná približne 50 až 60 kultúrnych podujatí, ktoré navštívi 6500 až 7000 návštevníkov.



Babiaková ďalej priblížila, že objekt získalo mesto do svojho vlastníctva v roku 2009 zámenou s rímskokatolíckou cirkvou, keď bol využívaný pre potreby školy. "Vzhľadom na rozdielnosť funkcií využívania objektu bola od začiatku plánovaná úprava objektu, aby mohol plnohodnotne slúžiť kultúre," poznamenala Babiaková s tým, že aktuálne funguje objekt v provizórnom riešení.



Projekt počíta s komplexnou rekonštrukciou centra, v rámci ktorej sa má realizovať aj javisková technika - osvetlenie, ozvučenie, videotechnika a tlmočnícka technika. Kultúrne centrum dostane novú fasádu a okná, vzduchotechniku aj plnoautomatické kotly, komplexne zrekonštruujú sálu a vybudujú balkón, zateplia stropy a vymenia poškodenú krytinu. Práce by mali trvať 12 mesiacov a prebiehať by mali v rokoch 2025 až 2026.



"Máme projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, dokončuje sa realizačný projekt, ten bude teraz vo februári dodaný. Len čo dodajú realizačný projekt, spúšťame verejné obstarávanie," priblížila Babiaková. Po doručení schváleného uznesenia na ministerstvo bude podľa jej slov uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie.



Celkové oprávnené výdavky na rekonštrukciu sú podľa primátorky vo výške viac ako 5,431 milióna eur. Spolufinancovanie mesta predstavuje sumu vo výške približne 434.500 eur. Táto suma vychádza z rozpočtu pre stavebné povolenie, po realizácii verejného obstarávania na stavebné práce ju upravia podľa vysúťaženého rozpočtu.