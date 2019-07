Témou tohtoročných letných 4 živlov budú čísla

Festival ponúkne nielen tematický výber filmov, ale aj viacero sprievodných podujatí.

Banská Štiavnica 24. júla (TASR) - Hrané, dokumentárne, animované aj experimentálne filmy celosvetovej produkcie, ktoré spája spoločná téma "čísla" budú na programe tohtoročného Letného filmového festivalu 4 živly. V poradí 21. ročník festivalu sa bude v Banskej Štiavnici konať od 7. do 11. augusta.



Festival ponúkne nielen tematický výber filmov, ale aj viacero sprievodných podujatí. Konať sa budú v banskoštiavnickom kine, kaviarňach, ale aj pod hviezdnym nebom, v amfiteátri s výhľadom na mesto.



"Spomedzi legendárnych snímok možno spomenúť napríklad poľský film Dvojaký život Veroniky či snovým oparom zahalenú francúzsku komédiu Trojka z mravov," informoval PR manažér podujatia Peter Gašparík.



Viaceré z uvádzaných filmov podľa jeho slov nedávno zarezonovali na svetových festivaloch. Patrí medzi ne napríklad bulharsko-nemecký film 3/4 či japonsko-hongkongský experiment Memento Stella, ktorého fragment vznikol aj v Banskej Štiavnici.



Súčasťou tohtoročného programu 4 živlov bude tiež niekoľko slovenských predpremiér. Za účasti tvorcov premietnu dokument The Sound Is Innocent, nakrútený v česko-francúzsko-slovenskej koprodukcii. Po úspechu na festivale v Karlových Varoch, kde získala divácku cenu, bude v Banskej Štiavnici premietnutá snímka Forman vs. Forman.



Filmový program doplnia prednášky a diskusie s tvorcami a odborníkmi. Jedna z diskusií sa bude venovať médiám „v ére jednotiek a núl„ a o súčasných i budúcich trendoch v mediálnej sfére budú diskutovať českí a slovenskí žurnalisti. Ďalšia diskusia si vezme na paškál čísla v nezávislej kultúre a organizátori kultúrnych podujatí v nej porozprávajú o tom, akým výzvam či problémom čelia. V sprievodnom programe nebudú chýbať koncerty, večerné párty a výstavy výtvarného umenia.



"Počas 4 živlov bude tiež prebiehať workshop UŠAMI, zameraný na zvukový dizajn, resp. jeho podkategóriu - field recording. Vopred prihlásení účastníci budú mať možnosť za pomoci domácich i českých lektorov spoznať základy terénneho nahrávania a postprodukcie zozbieraného materiálu," priblížil Gašparík.



Tvorivé aktivity sú každoročne tiež súčasťou Detských 4 živlov, programu pre celé rodiny. Tento rok ponúknu okrem animačnej tvorivej dielne pre vopred prihlásené deti aj otvorenú výtvarnú dielňu a premietania filmov pre detské publikum, ktoré si užijú aj dospelí. Medzi také patrí napríklad nová česko-slovenská rozprávka Hodinárov učeň, ktorú príde na festival uviesť delegácia tvorcov.