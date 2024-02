Umelci na protest predčasne ukončili výstavy v Galérii Jozefa Kollára

Banská Štiavnica 15. februára (TASR) - Umelci vystavujúci v banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára (GaJK) predčasne ukončili svoje výstavy a avizujú, že sa nebudú podieľať na plánovanom výstavnom programe galérie v tomto roku. Informovali o tom v stredu (14. 2.) v spoločnom vyhlásení. Dôvodom je ich nesúhlas s aktuálnou situáciou súvisiacou so zmenou vedenia v Slovenskom banskom múzeu (SBM). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je zriaďovateľom múzea, v reakcii uviedlo, že rešpektuje ich postoje a kroky v súvislosti s predčasným ukončením výstav aj ich rozhodnutie nepodieľať sa na plánovanom výstavnom programe.



Vo vyhlásení sa umelci vymedzujú voči spôsobu odvolania bývalej riaditeľky Zuzany Denkovej aj jej prepusteniu z múzea bez nároku na odstupné. Poukazujú tiež na okolnosti odchodu kurátorky GaJK Márie Janušovej. "Avizovaný odchod Janušovej, ako aj nedávne odvolanie Zuzany Paškayovej z pozície vedúcej GaJK, vnímame ako pokus vedenia SBM o destabilizáciu a rozvrat dobre rozbehnutej galérie či znemožnenie jej ďalšieho zmysluplného fungovania," uvádzajú.



Vo vyhlásení ďalej konštatujú, že do galérie prišli vystavovať pre jej dobré meno, profesionálne vedenie a relevantný program. Peter Zorvan poverený riadením múzea je podľa ich vyjadrenia členom Slovenskej národnej strany, ktorej predstavitelia spochybňujú klimatickú krízu, zosmiešňujú vedecké poznatky, šíria dezinformácie, hoaxy a nenávistné vyjadrenia na adresu menšín. "Takéto ideologické nastavenie a videnie sveta je v príkrom rozpore s našimi morálnymi hodnotami a etickými zásadami, ktorými sa riadime v umeleckej tvorbe aj v živote," uvádzajú.



V stanovisku, ktoré TASR poskytol odbor komunikácie MŽP, rezort uvádza, že Denková bola odvolaná z funkcie riaditeľky v súlade s platnou legislatívou. "Dočasne poverený riaditeľ SBM Peter Zorvan je manažérom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s úlohami a činnosťou SBM," uviedlo ministerstvo s tým, že do vnútorných manažérskych rozhodnutí múzea nezasahuje. Jednou z aktuálnych výziev nového vedenia SBM bude podľa rezortu zabezpečiť naplnenie výstavného programu GaJK, ako aj hľadať možnosti spolupráce s novými umelcami.



Podporné stanovisko umelcom vo štvrtok vyjadrili aj viaceré organizácie a aktéri kultúrneho diania v Banskej Štiavnici. Vyhlásili, že vzhľadom na závažné zmeny v riadení inštitúcie a neakceptovateľné okolnosti profesijnej obmeny sa rozhodli v roku 2024 nespolupracovať so súčasným vedením SBM.