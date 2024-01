Banská Štiavnica upravila ceny parkovného

Banská Štiavnica 24. januára (TASR) - Ceny parkovného v meste Banská Štiavnica sa zvýšili. Mestskí poslanci ešte na svojom minuloročnom decembrovom zasadnutí odsúhlasili dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o dočasnom parkovaní na území mesta, ktorý nové ceny zavádza do praxe.



Zastupujúca prednostka Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Štiavnici Henrieta Godová pre TASR priblížila, že zmeny, vyplývajúce z dodatku, sa týkajú rozdelenia parkovacích zón na zónu A a zónu B a parkovného v týchto zónach.



"V zóne A sa zvyšuje parkovné na hodinu pre osobné motorové vozidlá a motocykle z jedného eura na 1,5 eura," priblížila. V tejto zóne stanovuje dodatok parkovné do dvoch hodín pre autobusy vo výške šesť eur a celodenné parkovné vo výške 15 eur.



V zóne B zaplatia vodiči áut a motocyklov za parkovné do dvoch hodín štyri eurá a za celodenné parkovanie osem eur, autobusy zaplatia parkovné šesť eur alebo 15 eur v prípade celodenného parkovania.



Samospráva podľa nej pristúpila k tomuto kroku z toho dôvodu, aby výška parkovného odrážala náklady samosprávy, ktoré na prevádzkovanie parkovísk a vecí s tým súvisiacich vynakladá.