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Banská Štiavnica: V Kammerhofe chystajú predvianočnú Sobotu s remeslom
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Autor TASR
Banská Štiavnica 11. novembra (TASR) - Dielnička v banskoštiavnickom Kammerhofe bude v sobotu 14. novembra miestom tvorivých dielní zameraných na vianočné tvorivé aktivity. Uskutoční sa tu obľúbené podujatie Sobota s remeslom. TASR o tom informovala Henrieta Hildebrand, vedúca odboru marketingu, propagácie a enviromentálnej výchovy Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici.
„Tento ročník, ktorý sa ponesie v duchu blížiacich sa sviatkov, prinesie do historických priestorov nefalšovanú predvianočnú atmosféru spojenú s ručnou tvorbou,“ uviedla Hildebrand. V čase od 9.30 do 15.30 h budú mať návštevníci príležitosť vlastnoručne si vyrobiť originálne dekorácie z prírodných materiálov. Vyrábať si budú ozdoby z drôtu či ovčej vlny. Maľovať tiež budú drevené betlehemské figúrky či pohyblivé hračky.
Sobotu s remeslom organizuje múzeum v spolupráci s občianskym združením Iniciatíva za živé mesto. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
„Tento ročník, ktorý sa ponesie v duchu blížiacich sa sviatkov, prinesie do historických priestorov nefalšovanú predvianočnú atmosféru spojenú s ručnou tvorbou,“ uviedla Hildebrand. V čase od 9.30 do 15.30 h budú mať návštevníci príležitosť vlastnoručne si vyrobiť originálne dekorácie z prírodných materiálov. Vyrábať si budú ozdoby z drôtu či ovčej vlny. Maľovať tiež budú drevené betlehemské figúrky či pohyblivé hračky.
Sobotu s remeslom organizuje múzeum v spolupráci s občianskym združením Iniciatíva za živé mesto. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.