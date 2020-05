V Kammerhofe v B.Štiavnici vrcholia prípravy na opätovné otvorenie

Banská Štiavnica 13. mája (TASR) - Práce na inovácii expozície Baníctvo na Slovensku v banskoštiavnickom Kammerhofe aj napriek koronakríze a uzatvoreniu expozícií Slovenského banského múzea (SBM) v uplynulých týždňoch neutíchli. Okrem inovácie expozície tu prebiehali aj stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení a budovaní bezbariérových prístupov.



Zástupkyňa riaditeľa SBM Magdalena Sombathyová priblížila, že priestory expozície sú už pripravené a v uplynulých dňoch dokončovali inštalácie zbierok v priestore. "V celej expozícii je vymaľované, prichystaná elektrika pre vitríny a podlahy po prebrúsení a úprave ekologickým tuhým voskom sú nádherné. Tieto aktivity patrili do zákazky, ktorá riešila bezbariérovú úpravu vstupu do sociálnych zariadení a prestavbu celých sociálnych zariadení pre expozíciu. Už máme aj WC pre imobilných a schodolez pre pohyb vozičkára v expozícii," vymenovala ukončené práce Sombathyová.



Inováciu z príspevku Environmentálneho fondu v roku 2019 v celkovej výške viac ako 100.000 eur realizovali v ôsmich miestnostiach expozície. Múzejníci aktuálne pripravujú ich sprístupnenie. V ideálnom prípade podľa Sombathyovej prvých návštevníkov privítajú 2. júna ako dodatočný darček deťom k ich sviatku.



Sombathyová zdôraznila, že ide o celoslovenskú expozíciu Baníctvo na Slovensku. Kammerhof je podľa jej slov objektom mimoriadneho významu, odkiaľ bolo riadené baníctvo celej stredoslovenskej oblasti od konca 16. storočia. Úrad mal na starosti aj Banícku akadémiu, ktorá mala až po poslednej tretine 19. storočia vlastného rektora. Banská správa v Kammerhofe sídlila až do druhej polovice 20. storočia, keď budovu uvoľnili pre Slovenské banské múzeum.



Expozícia má rozlohu 800 metrov štvorcových a pripravená je viac ako polovica. "Sprístupnená bude časť venovaná vývoju banskej techniky a novovybudovaná enviroučebňa, kde máme prichystané nové programy pre školákov. Sme radi, že okrem príspevku z Envirofondu, dostalo múzeu podporu aj na riešenie úprav interiéru a sociálnych zariadení a zvyšujeme úroveň našich služieb," dodala Sombathyová s tým, že v tomto prípade išlo o kapitálový transfer vo výške 160.000 eur od zriaďovateľa múzea, ktorým je ministerstvo životného prostredia.



Múzeum aktuálne pripravuje aj druhú fázu projektu inovácie expozície, ktorý je zameraný na ďalšie štyri miestnosti. "Ide o úvodnú časť expozície - ložiská nerastných suroví a tri miestnosti s historickou tematikou - banícke školstvo, aušusnícke tradície a banská správa," vysvetlila Sombathyová. Keďže naň získalo len štvrtinu žiadaných prostriedkov, projekt inovácie nebudú môcť dokončiť úplne a urobená bude len časť plánovaných zmien.