V Banskej Štiavnici sprístupnia výstavu mapujúcu históriu skanzenu

Banská Štiavnica 23. apríla (TASR) - V Banskom múzeu v prírode v Banskej Štiavnici sprístupnia výstavu fotografií s názvom Záblesky z cesty časom - 50 rokov Banského múzea v prírode, ktorá ponúka príležitosť nahliadnuť do histórie skanzenu. Ako informuje Slovenské banské múzeum (SBM), vernisáž sa uskutoční 3. mája o 16.00 h priamo v areáli múzea.



Výstava podľa organizátorov prezentuje kolekciu 50 čiernobielych fotografií z obdobia najintenzívnejšej výstavby múzea v rokoch 1967 až 1992, keď bola vybudovaná podstatná časť povrchovej expozície a podzemnej prehliadkovej trasy. Výstava je súčasťou programu pri príležitosti 50. výročia Banského múzea v prírode.



"Fotografie z výstavby skanzenu sú viac než len pripomenutím histórie - je to oslava spoločnej práce komunity nadšencov baníctva, inovácií a významu zachovania našej kultúrnej histórie pre ďalšie generácie," konštatoval v tejto súvislosti riaditeľ SBM Peter Zorvan.



Fotografie, ktoré zachytávajú dôležité momenty zo života múzea, sú dielom pracovníkov SBM, autorov Andreja Eberta, Milana Hocka, Eugena Kladivíka, Ivana Ladzianskeho st. a Františky Rákayovej. Kurátorom a zároveň editorom výstavy je Lubomír Lužina.



"Výstava nám umožňuje prežiť znova tie kľúčové chvíle, ktoré formovali Banské múzeum v prírode počas prvých rokov jeho existencie. S každou fotografiou otvárame okno do minulosti a osvetľujeme úsilie a oddanosť ľudí, ktorí stáli pri zrode tohto jedinečného diela. Všetky fotografie sú starostlivo vybrané tak, aby odrážali ducha doby a vývoj, ktorým múzeum prešlo," podotkol Lužina.



Múzeum od svojho otvorenia v roku 1974 privítalo viac ako 1,73 milióna návštevníkov, pričom rekordnú návštevnosť zaznamenalo v roku 1987 s viac ako 52.000 návštevníkmi. Skanzen je podľa múzejníkov skutočným unikátom Slovenska a kultúrneho dedičstva vďaka najstaršej a tematicky najrozsiahlejšej baníckej expozícii.