Banská Štiavnica v sobotu otvorila odberové miesto na Drieňovej

Banská Štiavnica 6. februára (TASR) - Obyvatelia sa môžu dať otestovať antigénovými testami na ochorenie COVID-19 počas tohto víkendu aj v Banskej Štiavnici. Mesto o tom informuje na svojom profile na sociálnej sieti s tým, že v sobotu otvorili aj jedno mobilné odberové miesto navyše. Nachádza sa na sídlisku Drieňová.



Umiestnené je pri kotolni na Ulici Ludvíka Svobodu, v blízkosti športového ihriska. Otvorené je do 15.00 h a prestávka je od 12.00 do 12.30 h. Na odber nie je potrebná rezervácia. „Toto odberné miesto je otvorené len v sobotu, o jeho prípadnom otvorení v ďalších dňoch vás budeme informovať,“ dodáva mesto.



Záujemcovia sa budú môcť v Banskej Štiavnici otestovať aj v nedeľu (7. 2.), prísť môžu do Základnej školy Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová. Testovacie miesto bude otvorené od 8.00 do 18.00 h. Prestávka bude od 11.00 do 12.00 h. Samospráva nedeľné odbery nastavila tak, aby priestor dostali výhradne rodičia detí, pedagogický a nepedagogický personál. Táto skupina ľudí môže chodiť v nedeľu od 8.00 do 11.00 h. „Po 11.00 h budú vybavení ostatní záujemcovia zo strany verejnosti,“ spresnilo mesto s tým, že posledný odber bude o 17.30 h.



Na nedeľné testovanie je potrebná elektronická rezervácia na adrese https://services.bookio.com/zs-jkollara/widget?lang=sk.



Mesto zároveň upozorňuje občanov, že testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhofskej 1 bude od pondelka (8. 2.) s rezerváciou miesta. Registračný systém je dostupný na stránke korona.gov.sk. „Záujemcovia s elektronickou rezerváciou budú preto uprednostňovaní pred tými, ktorí rezerváciu mať nebudú. Všetkým záujemcom o testovanie na tomto mieste preto odporúčame objednávku vopred,“ zhrnula samospráva.