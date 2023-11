V Banskej Štiavnici pribudli ďalšie kontajnery na použitý textil

Banská Štiavnica 27. novembra (TASR) - V uliciach Banskej Štiavnice rozmiestnilo občianske združenie Humana People to People v spolupráci s mestským podnikom Technické služby sedem nových kontajnerov na použiteľné šatstvo a textil.



Ako informuje samospráva na svojej internetovej stránke, kontajnery pribudli na sídlisku Drieňová, a to konkrétne na uliciach J. Straku, Bratská a Učiteľská. Ďalej na ulici Obrancov mieru v miestnej časti Štefultov, na Dolnej a Lesníckej ulici a na zbernom dvore.



"Kontajnery významne rozširujú už existujúci systém zberu použiteľného šatstva a textilu v meste," konštatuje radnica s tým, že pôvodné dva oranžové kontajnery na textil ostávajú občanom tiež k dispozícii.



Samospráva ďalej uvádza, že kontajnery bude Humana pravidelne vyprázdňovať, a to raz mesačne. Obyvateľov žiada, aby do nádob vhadzovali len použiteľné šatstvo a textil, topánky, tašky či iné doplnky.