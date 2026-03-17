V základnej škole v Banskej Štiavnici bude policajné cvičenie
Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov okolia školy, že akciu môžu sprevádzať znepokojivé zvukové prejavy, ktoré však nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre verejnosť.
Autor TASR
Banská Štiavnica 17. marca (TASR) - V Základnej škole Jozefa Horáka na ulici P. Dobšinského 17 v Banskej Štiavnici prebehne vo štvrtok 19. marca plánované policajné cvičenie. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva.
Ako mesto uviedlo, policajná akcia pre zamestnancov školy s názvom „Uteč, skry sa, bojuj“ je zameraná na prevenciu a zabránenie násilným činnostiam v základných školách na Slovensku. Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov okolia školy, že akciu môžu sprevádzať znepokojivé zvukové prejavy, ktoré však nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre verejnosť.
