Priestory Výmenníka v Banskej Štiavnici navštívilo približne 180 ľudí

Banská Štiavnica 18. januára (TASR) – Priestory Výmenníka v Banskej Štiavnici napriek rozsiahlym obmedzeniam od jeho spustenia navštívilo približne 180 ľudí. S projektom, ktorého cieľom je povzbudiť ľudí k ekologickejšiemu správaniu sa, plánuje mesto pokračovať, službu chce však symbolicky spoplatniť. TASR o tom informovala Zuzana Jasper Patkošová z oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie Mestského úradu v Banskej Štiavnici.



Výmenník spustili v Banskej Štiavnici vo februári 2020, jeho pilotný rok tak poznačili najmä prísne opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. „Aj cez to všetko sme zaznamenali o tento druh ponuky veľmi veľký záujem. Mnoho ľudí sa naučilo chodiť vymieňať, doniesť, alebo si len zobrať veci a ich záujem sa rozrastal, nakoľko informáciu o fungovaní Výmenníka posúvali svojim známym,“ uviedla Patkošová.



Do Výmenníka môžu obyvatelia prinášať šatstvo, ale aj športové potreby, hračky, potreby do domácnosti, ktoré už doma nepotrebujú. „Najčastejšie sa obmieňa detské šatstvo, nakoľko deti rastú a nie každý je ochotný veci vyhodiť. Radšej ich daruje, ak sú v zachovalom stave. Snažíme sa totiž ponúkať len šatstvo a veci, ktoré poslúžia ďalej. Veľký záujem je o obliečky, drobnosti do kuchyne, periny, deky, vankúše, kabelky, sezónne oblečenie, hračky a topánky,“ poznamenala Patkošová. Okrem ekologického rozmeru má projekt aj rozmer charitatívny. Nadbytok vecí, ktoré nenájdu využitie, sa dostávajú do charitatívnej organizácie, ktorá ich využije pre krajiny trpiace nedostatkom týchto predmetov.



Mesto verí, že v roku 2021 bude môcť Výmenník otvoriť naplno a projekt svojou troškou pomôže k odbremeneniu planéty od zbytočného hromadenia hmotných statkov. Službu však zrejme symbolicky spoplatnia. „S vecami musíme manipulovať, triediť ich, vykladať. Stávalo sa tiež, že prišli obyvatelia zo sociálne slabších vrstiev a zadarmo nabrali plné vrecia vecí, ktoré sa nie vždy dostali k nejakému konkrétnemu človeku,“ vysvetlila Patkošová.