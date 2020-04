Banská Štiavnica presúva výmenník do on-line priestoru

Banská Štiavnica 21. apríla (TASR) - Výmenník vecí, ktorý mal v Banskej Štiavnici do začiatku apríla ponúkať obyvateľom akúsi stálu burzu šatstva a vecí, presunú pre koronakrízu do on-line priestoru. Vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie banskoštiavnického mestského úradu Rastislav Marko priblížil, že projekt by chceli postupne spúšťať na svojej stránke na sociálnej sieti počas tohto týždňa.



"Tento týždeň začíname vyberať a fotografovať veci, ktoré tu máme už dávnejšie, keďže veci nosili ľudia ešte vo februári. Prvé z nich zverejníme ešte tento týždeň," priblížil Marko s tým, že obyvatelia môžu naďalej nosiť veci, ktoré už sami nepotrebujú. Podotkol, že šatstvo musí byť vyprané a zabalené v igelitovom obale. Následne poputuje do 14-dňovej karantény.



"Neskôr budeme vybrané veci fotiť a vytvoríme on-line galériu na našom facebookovom profile, odtiaľ si budú môcť ľudia veci vybrať. Hygienicky ich zabalíme a nachystáme," ozrejmil.



Výmenník bude fungovať na individuálnom princípe, bude potrebné sa vopred nahlásiť a dohodnúť si termín prevzatia vecí. Zámerom je vyhnúť sa stretnutiam viacerých ľudí naraz. "Samozrejme, nebude možná ani osobná obhliadka vecí, ako to bolo pôvodne plánované. Ľudia sa musia spoľahnúť na to, že si veci vyberú v katalógu," dodal Marko.