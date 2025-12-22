< sekcia Regióny
Banská Štiavnica získala bývalé školské budovy na Povrazníku
Objekt, ktorý mesto kúpilo od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) za 269. 000 eur, chce v budúcnosti využívať na sociálne služby alebo na bývanie.
Autor TASR
Banská Štiavnica 22. decembra (TASR) - Mesto Banská Štiavnica získalo do svojho vlastníctva roky chátrajúcu budovu v lokalite Povrazník, ktorá bola v minulosti využívaná pre potreby školstva a neskôr prešla do správy Domova Márie. Objekt, ktorý mesto kúpilo od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) za 269.000 eur, chce v budúcnosti využívať na sociálne služby alebo na bývanie.
Primátorka Nadežda Babiaková v tejto súvislosti konštatovala, že mesto aktuálne hľadá riešenie, z čoho bude rekonštrukciu objektu financovať. Objekt je totiž od roku 2013 nevyužívaný a v súčasnosti je podľa jej slov v zdevastovanom stave. Za najschodnejšie riešenie vidí financovanie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V hre sú dve varianty využitia, v objekte by mohol vzniknúť domov sociálnych služieb a chránené bývanie, ďalšou alternatívou sú byty.
Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) chcel v spomínanom objekte v minulosti vybudovať aj kraj, no neskôr svoj zámer prehodnotil a výstavbu nového ZSS plánuje v susednej obci Svätý Anton. Ešte v lete tohto roka tento krok obhajoval tým, že pôvodný zámer sa ukázal ako ekonomicky neudržateľný a okrem čerpania úveru zo ŠFRB a dotácie Ministerstva dopravy SR by si vyžadoval aj výrazné dofinancovanie z rozpočtu BBSK. Preto majetok vyhlásil za nadbytočný a rozhodol sa ho predať.
Primátorka Nadežda Babiaková v tejto súvislosti konštatovala, že mesto aktuálne hľadá riešenie, z čoho bude rekonštrukciu objektu financovať. Objekt je totiž od roku 2013 nevyužívaný a v súčasnosti je podľa jej slov v zdevastovanom stave. Za najschodnejšie riešenie vidí financovanie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V hre sú dve varianty využitia, v objekte by mohol vzniknúť domov sociálnych služieb a chránené bývanie, ďalšou alternatívou sú byty.
Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) chcel v spomínanom objekte v minulosti vybudovať aj kraj, no neskôr svoj zámer prehodnotil a výstavbu nového ZSS plánuje v susednej obci Svätý Anton. Ešte v lete tohto roka tento krok obhajoval tým, že pôvodný zámer sa ukázal ako ekonomicky neudržateľný a okrem čerpania úveru zo ŠFRB a dotácie Ministerstva dopravy SR by si vyžadoval aj výrazné dofinancovanie z rozpočtu BBSK. Preto majetok vyhlásil za nadbytočný a rozhodol sa ho predať.