Banská Štiavnica získala dotáciu na rekonštrukciu Kultúrneho centra

Banská Štiavnica 23. apríla (TASR) - Mesto Banská Štiavnica uzavrelo zmluvu na dotáciu vo výške viac ako 5,431 milióna eur na komplexnú rekonštrukciu Kultúrneho centra. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzatvorenú s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnili v centrálnom registri zmlúv (CRZ).



Primátorka Nadežda Babiaková priblížila, že po podpise zmluvy bude nasledovať proces verejného obstarávania. „Máme projektovú dokumentáciu, v zmysle ktorej sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie,“ uviedla pre TASR primátorka s tým, že vyhlásiť ho musia do troch mesiacov.



„Verím, že v čo najskoršej dobe sa nám to podarí a z vizualizácie, ktorú teraz už aj verejne budeme prezentovať, vznikne jeden skultivovaný, nádherne zrekonštruovaný kultúrny stánok s akceptáciou pamiatkovej obnovy a moderného technického vybavenia,“ dodala Babiaková.



Rekonštrukciu kultúrneho centra a tiež spolufinancovanie tejto obnovy zo strany mesta vo výške ôsmich percent z celkových oprávnených výdavkov odobrili mestskí poslanci ešte vo februári tohto roka. Primátorka sa už pred časom vyjadrila, že objekt si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu z hľadiska stavebno-technického stavu, ale aj z dôvodu, aby spĺňal všetky požiadavky pre realizáciu kultúrnych podujatí. Pripomenula, že ročne sa tam koná približne 50 až 60 kultúrnych podujatí, ktoré navštívi 6500 až 7000 návštevníkov.



Projekt počíta s komplexnou rekonštrukciou centra, v rámci ktorej sa má realizovať aj javisková technika - osvetlenie, ozvučenie, videotechnika a tlmočnícka technika. Kultúrne centrum dostane novú fasádu a okná, vzduchotechniku aj plnoautomatické kotly, komplexne zrekonštruujú sálu a vybudujú balkón, zateplia stropy a vymenia poškodenú krytinu. Práce by mali trvať 12 mesiacov a prebiehať by mali v rokoch 2025 až 2026.