Banská Štiavnica zriadi odberové miesto aj v mestskej plavárni

Banská Štiavnica 22. januára (TASR) – Mesto Banská Štiavnica zriadi odberové miesto na skríningové testovanie na nový koronavírus aj v priestoroch mestskej plavárne. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



Odberové miesto v mestskej plavárni bude otvorené počas soboty (23. 1.) a nedele (24. 1.) od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h. Počas víkendu bude obyvateľom k dispozícii v rovnakom čase aj odberové miesto v Kultúrnom centre. Na testovanie môžu Banskoštiavničania rovnako využiť aj priestory Základnej školy Jozefa Kollára, pre ktoré samospráva vytvorila aj online rezervačný systém.



Do piatkového rána bolo v rámci skríningového testovania v Banskej Štiavnici vykonaných 1441 antigénových testov. Ako informovalo mesto, pozitívny výsledok ukázalo 31 z nich, čo predstavuje podiel 2,11 percenta.